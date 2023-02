The Mandalorian: 3ª temporada está chegando, lembre como foram as anteriores

A espera foi longa, mas eis que enfim a terceira temporada de The Mandalorian vai estrear no dia 1º de março, no Disney+. A série acompanha a jornada do Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), um caçador de recompensas que se uniu a Grogu (o Baby Yoda) para enfrentar perigos pelo universo de Star Wars.

Cena da série The Mandalorian, que chega à terceira temporada Foto: Lucasfilm





Nesta nova leva de episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria, Din Djarin cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos ao mesmo tempo que ele e Grogu continuam sua jornada juntos.









Lembre o que rolou nas duas primeiras temporadas (com informações da plataforma):

Primeira temporada (2019)

The Mandalorian é a primeira produção live-action do Universo Star Wars lançada para a televisão. A trama apresenta Din Djarin, um Mandaloriano muito renomado que segue sua vida como um caçador de recompensas após a queda do império galáctico. Durante os episódios da primeira temporada, ele se depara com a missão de entregar uma criatura: Grogu, um bebê da raça de Yoda para compradores desconhecidos, uma tarefa que poderá render muito lucro.









Entretanto, ao perceber que algo pode estar errado, Mando se recusa a entregar o bebê e decide fugir e encontrar um lugar seguro para a criança. Ao longo desta jornada, os dois fazem aliados e enfrentam inimigos poderosos do antigo império que querem a todo custo ficar com Grogu.

Segunda temporada (2020)

Din Djarin recebe a missão de entregar Grogu para algum Jedi que possa treinar o bebê através da Força. Para encontrar um dos últimos membros dessa Ordem, os dois vão atrás de outros Mandalorianos que ajudem a encontrar o caminho correto. Nesta busca, cruzam com Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), a herdeira do trono Mandalore que em troca de favores ajuda a dupla a encontrar Ahsoka Tano (Rosario Dawson), ex-Jedi Padawan de Anakin Skywalker (Hayden Christensen).









Temendo que Grogu vá para o lado sombrio da Força, Tano instrui Din Djarin a levá-lo à um antigo templo Jedi no planeta Tython. Uma vez lá, Grogu pode alcançar os outros Jedi usando a Força, e alguém da Ordem virá buscá-lo. No local, o bebê Yoda é sequestrado e Mando junta uma equipe muito especial para salvá-lo das forças do mal.





