‘The Office’: outras comédias de escritório para quem curte a série; veja trailers

The Office costuma ser aclamada quando o assunto envolve séries de comédia. Aproveitando o Dia do Trabalhador nesta segunda-feira, 1º de maio, confira a seguir uma lista com outras séries de humor que retratam o cotidiano de ambientes de trabalho.

The Office (2001)

David Brent (Ricky Gervais) no lugar de Michael Scott (Steve Carell) em uma empresa chamada Wernham-Hogg, em vez de Dunder Mifflin? Nem todos se lembram, mas as nove temporadas norte-americanas foram inspiradas na versão original britânica do programa. É sempre uma experiência interessante assistir para ver quais as principais diferenças e semelhanças. Disponível no HBO Max.

Blockbuster (2022)

Cercado por funcionários excêntricos, Timmy (Randall Park) é dono da última loja da franquia de aluguel de filmes Blockbuster no mundo. Ele precisa lidar com sua equipe e com um amigo que parece mais lhe causar problemas do que ajudar enquanto tenta convencer os moradores da região da necessidade de se alugar filmes em um mundo dominado por streaming. Disponível na Netflix

Space Force (2020)

Criada por dois nomes fortes de The Office, Steve Carell e Greg Daniels, a série traz o ator novamente como um personagem atrapalhado e ‘sem noção’ numa posição de comando, desta vez, comandando os programas espaciais dos Estados Unidos. Uma segunda temporada chegou a ser feita, mas com o nível abaixo da primeira, que já tinha recepção morna, acabou sendo cancelada. De qualquer forma, ainda é possível assistir à série na Netflix.

Parks e Recreation (2009)

No embalo do item anterior, vale citar a produção, mesmo que atualmente não esteja disponível em streaming no Brasil (saiu de Netflix, HBO Max e Amazon Prime Vídeo recentemente).

Com Amy Poelher, Chris Pratt, Adam Scott, Rashida Jones e Nick Offerman, assim como The Office, a série também tem o toque de Greg Daniels em sua criação, mas de forma mais bem-sucedida do que em Space Force (teve sete temporadas ao todo). As cenas remetem ao estilo ‘documentário sem fim’ de The Office, mas segue o dia a dia do departamento de parques e recreação de uma cidade no Estado de Indiana, nos Estados Unidos.

Superstore (2015)

Saindo do ambiente de escritório, a sátira aqui envolve clientes, funcionários e alto escalão da Cloud 9, rede fictícia de hipermercados dos Estados Unidos. Uma equipe diversa de funcionários, com ótimos protagonistas e personagens secundários que aparecem na medida certa sem se tornarem enjoativos, chegou a seis temporadas. Talvez seja possível até ver uma inspiração em Dwight (Rainn Wilson) para a personagem Dina (Lauren Ash).

Atualmente, não está em nenhum serviço de streaming no Brasil - recentemente, saiu do catálogo de Netflix e Amazon Prime Vídeo.

Brooklyn 99 (2013)

Funcionários de uma delegacia de polícia em Nova York, nos Estados Unidos, com personalidades e métodos de trabalho distintos, investigando crimes em meio a uma série de situações de comédia. Todas as temporadas estão disponíveis para assistir na Netflix atualmente.

Nóis na Firma (2022)

O humorístico da Band, mais próximo de A Praça É Nossa do que de The Office, se passa em uma empresa falida capitaneada por Moacyr Franco e uma série de outros humoristas conhecidos, como Gorete Milagres, Marcelo Médici e Zé Américo. Os episódios estão disponíveis no YouTube.

Os Aspones (2004)

Selton Mello, Andréa Beltrão, Pedro Paulo Rangel, Marisa Orth e Drica Moraes não marcaram época à frente da série da Globo que teve apenas sete episódios. Vale a citação pelo clima de escritório, ainda que neste caso, diferente de The Office, as piadas remetem ao funcionalismo público. Há trechos disponíveis para assistir no Globoplay, apesar de a plataforma não trazer sua íntegra.

Selton Mello, Andréa Beltrão e Drica Moraes em cena de 'Os Aspones' Foto: João Miguel Júnior / Globo

