‘The Walking Dead’: atores dos personagens principais falam sobre crueldades da série

THE NEW YORK TIMES - Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan estão sobrevivendo ao apocalipse zumbi há muito tempo. Como Negan e Maggie, dois dos personagens principais da série The Walking Dead, eles suportaram todas as dificuldades e crueldades concebíveis, desde assistir a um membro da família ser espancado até a morte até ser cortado na jugular com uma faca.

Com o drama extremamente popular finalmente chegando à sua conclusão - estreou neste domingo, no Star+, a primeira das três partes que marcam a 11ª e última temporada -, você seria perdoado por pensar que as co-estrelas principais - Cohan se juntou ao elenco em 2011, Morgan em 2016 - ficariam emocionadas ao deixar os mortos-vivos para trás. Mas a produção anunciou recentemente que ambos os atores assinaram contrato para liderar The Walking Dead: Dead City, uma nova minissérie spinoff que seguirá seus personagens enquanto eles tentam navegar em uma Manhattan pós-apocalíptica.

Antes de The Walking Dead começar seu bloco final de oito episódios no domingo passado, Morgan e Cohan conversaram juntos pelo Zoom sobre matar personagens e encontrar “lascas de luz e esperança”. Estes são trechos editados dessa conversa.

Lauren Cohan, que interpreta Maggie Greene-Rhee em 'The Walking Dead'; atriz estará em spin-off da série com o também ator Jeffrey Dean Morgan.

Lauren, você se juntou à série na segunda temporada. Como foi isso para você?

Lauren Cohan: Eu estava vindo do Reino Unido e, no voo para a Geórgia, assisti à primeira temporada e pensei: Uau, tudo bem. É melhor eu não estragar isso. Quando desembarquei, tive uma semana de preparação, e Steven (Yeun, que interpretou Glenn) e Sarah Wayne Callies (que interpretou Lori) me levaram para um churrasco coreano para me ambientar. Toda a atmosfera da série - estava tão quente, e todos nós estávamos apenas sobrevivendo, assim como os personagens - foi uma experiência muito unida.

Jeffrey, seu personagem foi apresentado no final da sexta temporada com um enorme e notório cliffhanger (à beira do precipício). Como foi ser jogado tão dramaticamente?

Jeffrey Dean Morgan: (O produtor de Walking Dead) Scott Gimple me ligou e perguntou se eu faria isso. Eu estava no meio das filmagens de The Good Wife. Acontece que eu tinha uma janela de dois dias onde eu poderia ir para a Geórgia. Sempre fui grande fã do programa e sabia que me chamaria um pouco de atenção. Mas eu não tinha ideia dos níveis de loucura que ia ser. Conheci Lauren - nós éramos a mãe e o pai do Batman em Batman vs Superman. Mas foi muito emocionante conhecer todo mundo.

Você tinha alguma ideia de quem mataria?

Morgan: Acho que todos sabíamos que seria Glenn, mas não Abraham. A última cena que rodei naqueles primeiros dois dias foi o morcego descendo em direção à câmera. Lembro-me de Michael Cudlitz, que interpretou Abraham, vindo até mim tipo, ‘Você sabe quem você está matando?’ Está nos quadrinhos! Ele disse: ‘Você acha que está matando mais alguém?’

Esta é uma série disposta a matar qualquer personagem a qualquer momento. Houve algum momento em que você se sentiu relativamente seguro ou sempre se preocupou com a possibilidade de ser o próximo a ir?

Cohan: Eu não pensei conscientemente sobre isso, mas eu sabia que, para o meu personagem, havia muita história para contar. O que, aliás, também não é garantia de nada, porque às vezes quando a história parece tão perfeita, esse é o momento perfeito para você ser morto.

Morgan: Você sabe quando eles te matam nesta série? Quando você compra uma casa na Geórgia. Se você se sentir confortável, você está morto. Eu tinha um contrato de três anos inicialmente. Lembro-me de perguntar à (showrunner) Angela (Kang): “Devo comprar uma casa?” E ela ficou tipo, “ehhh”. E eu fiquei tipo, Bem, é isso. Eu estou morto!

Jeffrey Dean Morgan, que dá vida a Negan na série 'The Walking Dead'.

Qual morte de personagem foi a mais difícil para você em termos de saída de um membro do elenco?

Cohan: Steven. Foi difícil também com Scott Wilson (que interpretou Hershel). Foi difícil com Emily (Kinney, que interpretou Beth).

Morgan: Bem, eles eram sua família.

Cohan: Exatamente. Mas as coisas mais difíceis são justamente as melhores partes da série. Houve momentos em que eu vomitei fisicamente depois de filmar certas cenas, porque era tão visceral. Mas amo a profundidade da experiência que tive, amando e perdendo essas pessoas. A poesia e a escuridão, as lascas de luz e a esperança, isso é muito valioso.

Morgan: “As lascas de luz e esperança”. Vou colocar isso na minha cabeça e mantê-lo lá. Minha próxima entrevista sem você, estou usando isso.

E para você, Jeffrey?

Morgan: Para mim, fui mais atingido quando Andy (Lincoln, que interpretou Rick) saiu. Em grande parte, essa era a história dele e o mundo em que todos nós vivíamos. Norman (Reedus, que interpreta Daryl) e eu passamos muito tempo conversando sobre isso: como a série ficará daqui para frente? E nenhum de nós tinha previsto isso. Andy veio até nós e disse: “Só estou fazendo mais seis episódios”. Foi tipo, o quê?

Cohan: Incrível.

Morgan: Todos acreditávamos que não havia como ele não voltar. Ele vai estar aqui para chutar aquele porco. Todo mundo se aproximou e fez sua parte - dos roteiristas aos atores -, mas é uma coisa diferente agora. Essa é a coisa legal sobre a série, que reinventou muitas vezes.

A série passou por muitas mudanças criativas, incluindo vários showrunners. Foi um desafio para você lidar com o elenco?

Acho que isso fez com que nos agarrássemos mais um ao outro. Não é que não tenha sido perturbador e assustador - quando Frank (Darabont, o showrunner da primeira temporada) saiu, foi tipo, uau. Aquilo foi estranho. Mas o que nos pediram para fazer exigia tanto investimento emocional que era quase como se não pudéssemos nos distrair com essas coisas.

Antes do convite para participar do spinoff, algum de vocês sentiu que o final da série era a hora de deixar este mundo e esses papéis para trás?

Morgan: Quando descobri que a série estava terminando, fiquei tipo, OK. Fiz minha parte. Tenho orgulho do trabalho que fiz. Não demorou muito, veja bem, para eles mencionarem ideias para um spin-off e meus ouvidos ficarem animados. Mas pensei que seria nobre para nós nos dispersarmos e seguirmos para o que vem a seguir na vida.

Cohan: Hum, eu não terminei.

Morgan: Bem, e aqui ainda estamos contando a história.

Cohan: Aqui estão mais 10 anos.