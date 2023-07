‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ ganha data de estreia nos EUA e teaser; assista

O canal pago americano AMC anunciou que The Walking Dead: Daryl Dixon vai estrear em 10 de setembro nos Estados Unidos. A emissora também divulgou fotos e um novo teaser do spin-off da franquia de zumbis focado no corajoso e amado personagem Daryl Dixon, que consagrou o ator Norman Reedus.

A trama vai encontrar Daryl despertando na Europa, após ser surpreendido numa emboscada durante uma missão de reconhecimento. Ao chegar lá, ele deve encontrar não só um mundo novo, como pistas sobre o começo da pandemia, mutações e pesquisas de uma cura para a infecção que transforma os mortos em zumbis. Entretanto, seu principal foco será voltar para os Estados Unidos. Só que o plano se complica, conforme ele cria laços com novas pessoas.

O elenco da produção vai contar com o ator britânico Adam Nagaitis e os franceses Clémence Poésy, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e o estreante Louis Puech Scigliuzzi.

De acordo com o presidente da AMC, Dan McDermott, além desse, a emissora tem dois outros spin-offs da franquia: um vindouro focado em Michonne e Rick; e outro, já lançado, intitulado Dead City, centrado em Maggie e Negan, que bateu recorde na AMC.

No Brasil, a franquia é exibida pelo canal fechado AMC e no serviço de streaming AMC+, e aparece em várias plataformas de streaming, como Netflix, Star+ e Prime Video.