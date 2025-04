‘The White Lotus’ termina com perguntas não respondidas e múltiplas mortes; veja o que aconteceu

A terceira temporada de The White Lotus chegou ao fim neste domingo, 6, com muito sangue, tiroteio e um certo ar de frustração deixado no ar. O oitavo episódio apresentou três mortes — que quase foram quatro — e respondeu boa parte das perguntas, mas dividiu as opiniões entre os fãs que ficaram satisfeitos e os que não gostaram das resoluções.

Terceira temporada de 'The White Lotus' chegou ao fim no domingo, 6 Foto: HBO/Divulgação

PUBLICIDADE Como já é tradicional na estrutura da série criada por Mike White, o último episódio responde qual (ou quais) dos ultrarricos não volta com vida das férias no hotel com ares paradisíacos, e por quê. Os dilemas apresentados ao longo das temporadas costumam culminar em desfechos surpreendentes e com ares de ironia, o que conquistou o público nos dois anos anteriores. Desta vez, no entanto, algumas pontas que ficaram desamarradas foram questionadas nas redes sociais e deixaram os espectadores com sentimentos mistos.

Atenção: o texto abaixo discutirá detalhes do último episódio da terceira temporada de The White Lotus. Não leia se não quiser saber o que acontece

O Estadão reuniu as perguntas respondidas — e as não respondidas — da temporada. Confira abaixo.

Quem morreu no final da 3ª temporada de ‘The White Lotus’?

Rick (Walton Goggins) e Chelsea (Aimee Lou Wood) na terceira temporada de 'The White Lotus' Foto: Fabio Lovino/HBO

Foram três grandes mortes, duas delas de personagens que estavam hospedados no hotel. Após ir até Bangkok atrás de Jim Hollinger (Scott Glenn) e apontar uma arma para o homem que jurou matar, Rick (Walton Goggins) volta para o resort e reencontra sua namorada, Chelsea (Aimee Lou Wood). No entanto, Hollinger e Sritala (Lek Patravadi) também vão para o hotel, e ao cruzarem caminhos novamente, Rick não consegue conter sua raiva e atira no homem.

Quando Sritala questiona os motivos, Rick fala sobre Hollinger ter matado seu pai, e é só então que ele descobre que o homem mais velho era seu verdadeiro pai. A morte desencadeia um tiroteio que acaba matando Chelsea. Sob ordens de Sritala, Gaitok (Tayme Thapthimthong) atira nas costas de Rick. O casal morre junto, com os corpos caídos dentro de um lago.

O que acontece com a família Ratliff?

Lochalan (Sam Nivola) e Tim (Jason Isaacs) na terceira temporada de 'The White Lotus' Foto: Fabio Lovino/HBO

Após passar toda a temporada escondendo a crise financeira, Tim (Jason Isaacs) decide matar toda a família com a fruta tóxica mencionada no primeiro episódio. O único que ele pretende deixar vivo é Lochlan (Sam Nivola), que se diz capaz de viver sem dinheiro. No entanto, ele se arrepende do plano de última hora.

Sem saber, Lochy acaba bebendo um shake com a fruta e passa mal. Seu pai o encontra desmaiado perto da piscina e tudo dá a entender que o rapaz está morto, mas ele acorda no último minuto e a família toda vai embora junta — a essa altura, Piper (Sarah Catherine Hook) já havia desistido do retiro de um ano por não se acostumar com a vida simples, e Saxon (Patrick Schwarzenegger) também havia confrontado o irmão sobre os acontecimentos no barco, dizendo que aquilo jamais deveria se repetir.

Nos minutos finais, a família é vista indo embora do resort em um barco, de volta com seus telefones em mãos. No momento, Tim diz a eles que a vida está prestes a mudar, mas que eles irão superar os obstáculos juntos, como uma família. A série se recusa a mostrar com mais detalhes as reações de Victoria (Parker Posey) e os filhos.

Como ficou a amizade entre Kate, Jaclyn e Laurie?

Imagem da terceira temporada de 'The White Lotus', disponível no catálogo da Max. Foto: Fabio Lovino/HBO

O trio de amigas passou por momentos delicados de quase rompimento ao longo da temporadas, e as rachaduras no relacionamento entre as três foram ficando mais evidentes ao longo dos episódios. Após Laurie (Carrie Coon) passar a noite fora, Jaclyn (Michelle Monaghan) pede desculpas pela noitada com Valentin (Arnas Fedaravicius). Mais tarde, as três têm o último jantar juntas. No momento, enquanto refletem sobre a viagem, Laurie faz um discurso emocionante sobre encontrar significado na vida por meio do tempo e das amizades. Os desentendimentos, políticos e filosóficos, parecem ficar para trás.

No penúltimo episódio, Gaitok reconheceu os amigos de Valentin como o grupo que roubou o hotel. Ele está disposto a denunciar, e fala sobre isso com Mook (Lalisa Manobal). No entanto, ele é abordado por Valentin, que diz que ele e seus amigos serão deportados caso isso aconteça. Gaitok decide não dizer nada.

Durante a temporada, muitos suspeitavam que Mook pudesse estar envolvida com o roubo de alguma forma. No entanto, nada disso foi mencionado ou cogitado durante o episódio final.

Como ficam Gaitok e Mook?

Gaitok cogita deixar o trabalho no White Lotus, mas após ele matar Rick durante o tiroteio, consegue a tão sonhada promoção. Nos minutos finais do episódio, ele é visto usando um uniforme preto e dirigindo o carro que leva Sritala. Tudo indica que ele conseguiu a promoção e se tornou segurança pessoal da magnata. O romance com Mook também parece ter engatado.

Belinda consegue abrir seu spa?

Belinda (Natasha Rothwell) e Zion (Nicholas Duvernay) na terceira temporada de 'The White Lotus' Foto: Fabio Lovino/HBO

Greg (Jon Gries) oferece a Belinda (Natasha Rothwell) US$ 100 mil para ela não dizer nada sobre a morte de Tanya (Jennifer Coolidge). Ela inicialmente recusa, mas é convencida pelo filho a negociar e pedir um valor maior. A estratégia funciona, e ela consegue arrancar US$ 5 milhões do homem.

Com a quantia, ela resolve voltar para os Estados Unidos e abrir seu spa. No entanto, para isso, ela abre mão da parceria e do romance com Pornchai (Dom Hetrakul), dizendo a ele que suas prioridades mudaram. A despedida entre os dois ecoa o momento em que Belinda foi abandonada por Tanya na primeira temporada, quando a milionária resolveu ir embora com Greg após prometer à massagista investir em um spa para ela.

O que a temporada não respondeu?

Em um dos episódios iniciais, Kate aborda Victoria durante o café da manhã e diz que as duas já haviam viajado juntas anteriormente. A matriarca da família Ratcliff tem uma reação estranha e pouco amigável, e alguns desconfiaram de que havia algo mais a ser descoberto sobre a relação entre as duas.

No entanto, o momento jamais veio à tona novamente. O que se conclui é que a interação serviu apenas para o quanto as duas personagens eram diferentes — uma extremamente amigável e a outra sempre desconfiada.

Outro ponto bastante observado foi o tal detox digital. A família Ratcliff foi a única a entregar os celulares, enquanto todos os demais mantiveram seus aparelhos. Embora isso tenha sido questionado, a resposta pode ser simples: eles apenas foram os únicos a toparem o desafio.

