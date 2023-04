‘The Witcher’: Netflix divulga cartaz da terceira temporada, a última com Henry Cavill

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira, 24, o cartaz da terceira temporada de The Witcher, série protagonizada por Henry Cavill. Em 2022, ator disse que esta seria sua última interpretando o famoso “bruxão” Geralt de Rivia.

A nova temporada da série ainda não tem data de estreia, mas especula-se que deve ser anunciada nesta terça-feira, 25, já que a plataforma de streaming também contou que terá novidades sobre a série nesta data.

Netflix divulgou primeiro cartaz da terceira temporada de 'The Witcher'. Foto: Netflix

Além de Cavill, o pôster lançado nesta segunda tem as personagens Ciri (Freya Allan), a protegida de Geralt, e Yennefer (Anya Chalotra), a paixão do bruxo.

A última temporada de Cavill no elenco, no entanto, não será a última da série, que já foi renovada para mais uma temporada. Quem entrará no lugar do ator de Superman (que também não está mais nos futuros elencos de filmes do homem de aço) é o ator Liam Hemsworth, que estrelou filmes da franquia Jogos Vorazes e é irmão de Chris Hemsworth, que viveu Thor no Universo Cinematográfico da Marvel.