‘This Is Us’: Conheça os personagens principais da série que estreia na Globo

Após sucesso no streaming, agora é a vez do público da TV aberta acompanhar a série This Is Us, que estreia nesta noite na tela da Globo, após da novela Travessia. Criada por Dan Fogelman, essa será uma grande aposta da emissora com obra que conta a trajetória de uma família.

This is Us: Histórias de Família mostra a história de Jack (Milo Ventimiglia), Rebecca (Mandy Moore) e seus três filhos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown). Entre momentos de pura felicidade a outros de questionamentos e emoção, como em todo relacionamento familiar.

This Is Us: Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley)





A história da família Pearson e começa com o casal Rebecca e Jack aguardando o nascimento de seus trigêmeos. Quando as crianças nascem, uma delas não sobrevive. Mas o destino move seus pauzinhos e eis que surge no caminho do casal um bebê abandonado, que foi encontrado por um bombeiro e levado ao mesmo hospital. E eis que os filhos voltam a ser três novamente - os gêmeos Kate e Kevin e Randall.

Saiba um pouco mais sobre cada personagem de This Is Us, com informações da emissora.

Jack Pearson (Milo Ventimiglia)

Jack é o patriarca dos Pearson. Cresceu em uma casa desestruturada, com um pai abusivo, tendo prometido a si mesmo fazer diferente em sua própria família. Casou-se com Rebecca, com quem tem três filhos, Kevin, Kate e Randall. Jack é o responsável por vários dos momentos mais emocionantes da série.









Rebecca (Mandy Moore)

Casada com Jack e mãe de Kevin, Kate e Randall. De família rica, ela sonhava em ser cantora, mas desistiu depois de conhecer Jack e se tornar mãe. Tem conflitos com Kate que vão se intensificando conforme a jovem vai ficando mais velha e uma ligação especial com Randall. Além disso, Rebecca e Jack precisam aprender as necessidades de Randall, filho que eles adotam.

Randall (Sterling K. Brown)

Randall é adotado por Jack e Rebecca depois de ser abandonado com poucos dias de vida em um batalhão de bombeiros. Cresceu focado nos estudos e em atingir excelência, além de lidar com pais que não entendem suas necessidades como um jovem negro. Embora doce e dedicado à família que o acolheu, acaba desenvolvendo ansiedade e tem ataques de pânico.É casado com Beth, vivida por Susan Watson, que conheceu na faculdade e com quem tem três filhas: Tess (Eris Baker), Annie (Faithe Herman) e Deja (Lyric Ross), que no decorrer da série chega à família também por meio de uma adoção.





Cena da série 'This Is Us', que será exibida na Globo





Kate (Chrissy Metz)

Kate tem problemas com o peso e autoestima, o que causa diversos conflitos entre ela e a mãe, Rebecca. Mas uma coisa as une: o amor pela música. Por conta de sua autoestima baixa, Kate tem dificuldade em se relacionar, o que muda quando ela conhece Toby. O relacionamento diminui as inseguranças de Kate, possibilitando ela construir uma família e enfrentar medos.

Kevin (Justin Hartley)

Kevin é o filho rebelde. Na juventude, era popular, excelente jogador de futebol americano e com um futuro brilhante, que foi interrompido por uma lesão na perna. Se tornou um ator de sucesso, conhecido por interpretar um babá em uma sitcom.O papel, apesar de render fama e dinheiro, não preencheu o vazio de Kevin em relação a suas conquistas na vida. Por isso, ele decide dar um 360º na sua carreira e recomeçar.