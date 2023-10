Você sofre para conciliar trabalho e vida pessoal? Ver uma boa série sobre o tema pode te ajudar

THE NEW YORK TIMES - Em um episódio recente de The Morning Show, do Apple TV+, a apresentadora de televisão Alex Levy está fazendo uma entrevista ao vivo com uma terapeuta quando as coisas viram para o lado pessoal.

Com milhões de telespectadores assistindo, a terapeuta pede que ela complete a frase: “Eu me sinto mais viva quando...”

“Quando estou trabalhando”, Alex responde, sem nenhuma hesitação. A terapeuta rebate: “Por que só no trabalho?”

Alex, interpretada por Jennifer Aniston, fica meio perdida. A entrevista a levou a um território desconfortável, e ela precisa de um instante para se recompor.

Jennifer Aniston é Alex Levy na série do Apple TV+, 'The Morning Show' Foto: Apple TV+

A tensão entre necessidades pessoais e ambições profissionais é um tema comum na atual safra de séries sobre locais de trabalho, um gênero televisivo que encontrou nova popularidade neste momento em que milhões de pessoas estão mudando sua relação com o trabalho – seja trocando de emprego na “Grande Demissão”, organizando seus locais de trabalho ou brigando pela flexibilidade do trabalho remoto.

Alex e seus colegas da TV têm dificuldades de separar sua identidade profissional de seu verdadeiro eu. E ficam se perguntando se vão conseguir destaque nas áreas que escolheram sem deixar que seus empregos os comam vivos.

Em A Outra Garota Negra, do Hulu (exibida no Brasil no Star+), a editora assistente Nella Rogers descobre que é arriscado “trazer todo o seu ser para o trabalho”, ao contrário da mensagem dos gerentes de diversidade corporativa.

Em Ted Lasso, o carismático treinador de futebol que dá nome à série do Apple TV+ tem ataques de pânico que parecem surgir da culpa que ele sente por ter conseguido um emprego a milhares de quilômetros de onde moram o filho e a ex-mulher.

Carmen (Carmy) Berzatto, o genial chef de O Urso, do Hulu (exibida no Brasil no Star+), se vê trancado numa geladeira no final da segunda temporada da série, soltando inúmeros palavrões e se castigando por ter permitido que a vida pessoal atrapalhasse suas ambições.

Jeremy Allen White é Carmen Berzatto, o genial chef de 'O Urso', do Hulu (exibida no Brasil pelo Star+) Foto: Chuck Hodes/FX Networks

De muitas maneiras, esses personagens refletem os sentimentos de milhões de trabalhadores inquietos nos últimos anos. Cerca de 50 milhões de americanos agora estão trabalhando de casa pelo menos uma parte do tempo, e muitos se apegaram a essa flexibilidade.

Outros vêm pulando de emprego em emprego ou lutando por salários mais altos. Este ano, até agora, 472.300 trabalhadores entraram em greve, contra 58.100 dois anos atrás.

Quando os gestores começaram a insistir que os funcionários regressassem ao escritório depois da pandemia, centenas de trabalhadores saíram da sede da Amazon em protesto e dezenas de funcionários da Apple assinaram petições exigindo flexibilidade permanente.

Em todos os setores e empresas, os trabalhadores vêm questionando quanto das suas vidas estão dispostos a entregar aos patrões.

Nos anos que antecederam a pandemia, muitos empregadores diziam sutilmente – e não tão sutilmente – que o local de trabalho poderia substituir o lar. Os executivos do Vale do Silício ofereceram aos funcionários refeições gratuitas, happy hours luxuosos e aulas de zumba. A suposição era de que os trabalhadores não precisavam sair do escritório para encontrar uma comunidade, e alguns entenderam que não deveriam sair nunca.

Vista aérea do Vale do Silício, onde ficam sedes de diversas grandes empresas que consideram cada vez mais difusa a divisão entre vida doméstica e trabalho Foto: gokturk_06 - stock.adobe.com

Os executivos de recursos humanos encorajaram os funcionários a se vestirem como “vocês mesmos” (por e-mail para os recrutas da Meta), confundindo ainda mais as fronteiras entre a pessoa privada e o trabalhador – de quem se espera que trabalhe mais de 40 horas por semana.

Mas será sensato “trazer todo o seu autêntico ser para o trabalho” quando você está se sentindo triste, com a cabeça esgotada ou com vontade de fazer nada? E se seu verdadeiro eu tiver valores que não se alinham com os objetivos da empresa para a qual você trabalha?

Essas tensões estão no cerne de Ruptura, série em que os funcionários percebem que a misteriosa entidade para a qual trabalham não é nada boa, e de A Outra Garota Negra, em que Nella sofre consequências profissionais depois de confrontar a estrela literária da editora por causa de uma representação racista em seu último livro. Hazel-May McCall, a “outra garota negra” da empresa, promete apoiar a demanda justa de Nella, mas recua no momento crucial.

“Você só precisa ser a pessoa que eles querem que você seja”, Hazel-May diz a Nella em certo momento.

No Vale do Silício, executivos de recursos humanos encorajaram os funcionários a se vestirem como “vocês mesmos”

Faz tempo que as séries sobre locais de trabalho são um elemento básico da televisão, mas os personagens que povoaram os programas do gênero no passado pareciam trabalhar muito pouco. Em The Office, Jim enfia o grampeador de Dwight na gelatina; em 30 Rock, Kenneth insiste que precisa se casar com um envelope antes de lambê-lo.

As séries de trabalho que estão entre as mais comentadas desde o surgimento do streaming têm bem menos brincadeiras e pegadinhas. Os protagonistas tendem a levar o trabalho muito a sério e são abertamente ambiciosos.

Em O Urso, Carmy quer desesperadamente aquela estrela Michelin. Em The Morning Show, Alex ficaria arrasada se seus números de audiência caíssem. Até mesmo o doce Ted Lasso ficaria profundamente desapontado se as pessoas ao seu redor não o considerassem um modelo de chefe moderno.

Uma das poucas séries antigas focadas em gente que trabalha duro foi L.A. Law, da NBC. Dado o atual apetite por programas sobre o local de trabalho que realmente mostrem o trabalho, não é de admirar que ela esteja retornando ao Hulu no mês que vem, com todos os seus 172 episódios remasterizados.

Os personagens dessa série têm seus equivalentes do século 21 nos membros do clã Roy e seus acólitos em Succession, da HBO, provavelmente a série de trabalho com mais repercussão desde Mad Men. Em quase todos os episódios até o final, Succession apresentou sucessivas variações hediondas sobre o tema de como as pessoas que querem fazer manobras corporativas acabam canibalizando seus relacionamentos mais profundos e traindo aqueles que lhes são mais próximos.

A certa altura, o manipulador Tom Wambsgans, no meio de uma discussão tipicamente brutal com a esposa, Shiv Roy, diz que ela seria uma péssima mãe. Quando diz isso, ele não percebe que ela está grávida. Num ambiente onde as distinções entre o eu pessoal e o eu profissional são, na melhor das hipóteses, nebulosas, ele parece incapaz de compreender quem ela poderia ser quando longe de sua implacável personalidade corporativa.

A noção de que conseguimos separar a pessoa que somos em casa da pessoa que somos no escritório fica literal na série de ficção científica Ruptura. Seus personagens principais foram submetidos a uma cirurgia cerebral para separar seu eu profissional do eu pessoal: as personas que não são do trabalho são chamadas de outies, as versões do local de trabalho são as innies – e uma não tem ideia do que a outra faz. Quando os dois eus do protagonista começam a se misturar, ele fica perturbado – e assume um papel de liderança numa revolta dos trabalhadores.

Séries sobre os conflitos entre vrida privada e profissional multiplicam-se pelas plataformas de streaming - e têm perfil diferente de produções mais leves de anos atrás

Em O Urso, Carmy não consegue separar vida e trabalho – e parece acreditar que a excelência no trabalho deve trazer sofrimento pessoal. Na segunda temporada, flashbacks da celebração de Natal na casa da família mostram sua mãe fazendo todos ao redor sofrerem enquanto prepara um banquete suntuoso.

É claro que ela é uma cozinheira maravilhosa, mas o ambiente em torno de sua mesa deixa a desejar. (Depois de muitos gritos, brigas, lágrimas e garfos arremessados, ela bate o carro na lateral da casa). O desafio de Carmy é alcançar a grandeza na cozinha sem repelir ninguém que queira se aproximar dele.

É um problema que ele ainda não resolveu ao final da temporada, quando recita um solilóquio autodepreciativo, trancado na geladeira na noite de inauguração de seu restaurante. Ele culpa o fato de estar envolvido demais com sua nova namorada – feliz demais, tranquilo demais, apaixonado demais – para dar ao local de trabalho o intenso nível de atenção que ele exige.

Quando o um pouco menos torturado Ted Lasso enfrenta sua crise “trabalho versus vida pessoal”, ele vai na direção oposta: decide que deve deixar o emprego na Inglaterra para ser um pai melhor para o filho, que está no Kansas.

A equipe de Ted Lasso e a Apple têm evitado dizer se a série vai voltar para uma quarta temporada. Mas, se voltar e continuar acompanhando os altos e baixos de seu protagonista, talvez não faça muito sucesso. Uma série sobre um pai satisfeito que encontrou a abordagem correta para equilibrar vida pessoal e profissional não parece ser o tipo de coisa que as pessoas querem assistir hoje em dia.

Este artigo foi originalmente publicado em The New York Times.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU