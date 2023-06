A Netflix anunciou que o Tudum: Um Evento Mundial para Fãs deste ano, maior evento do serviço de streaming, será no Brasil. Conhecido por anunciar as principais novidades da plataforma e trazer atrações e experiências imersivas das produções, os ingressos gratuitos do evento já estão esgotados. A produção de diversas séries e filmes confirmaram presença. Veja todos os detalhes abaixo.

‘TUDUM’: artistas internacionais, lançamentos e mais; todos os detalhes do evento Netflix no Brasil Foto: Divulgação/Netflix

Quando acontece o Tudum?

As experiências imersivas acontecem nos dias 16, 17 e 18 de junho, das 12h às 21h.

Onde acontece o Tudum?

O evento será no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, conhecido também como Pavilhão da Bienal, Portão 03, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Já o Show Tudum: Um Evento Mundial para Fãs acontece no Auditório Ibirapuera, na plateia externa, e com transmissão ao vivo no YouTube da Netflix Brasil, será no dia 17 de junho, a partir das 17h30, com abertura dos portões às 12h30. Todos os ingressos gratuitos para ambos eventos estão esgotados.

Como será a live Tudum?

Maisa, protagonista de De Volta aos 15, estará no palco ao lado dos atores Chase Stokes, de Outer Banks, e Maitreyi Ramakrishnan, de Eu Nunca..., comandando a live no canal do YouTube da Netflix Brasil. Serão apresentados teasers e trailers inéditos de filmes e séries, anúncios especiais sobre o que está por vir na plataforma e apresentações musicais.

Maisa como Anita em 'De Volta aos 15' Foto: Vanessa Bumbeers/Netflix

Quais artistas internacionais estarão no TUDUM?

A Netflix anunciou que o TUDUM deste ano terá Arnold Schwarzenegger, de FUBAR, Chase Stokes, de Outer Banks, Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley, de 3 Body Problem, Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey, de The Witcher, Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella, de Rebel Moon, Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt, de Agente Stone, Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu, de Avatar: The Last Airbender e Chris Hemsworth e Sam Hargrave, de Resgate 2.

Terceira temporada de 'The Witcher' será a última com Henry Cavill Foto: Divulgação/Netflix

Outros nomes confirmados são Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar, de One Piece, André Lamoglia e Valentina Zenere, de Elite, Nicola Coughlan, de Bridgerton, India Amarteifio e Corey Mylchreest, de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet, de Eu Nunca…, Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina, de The Archies, Aria Mia Loberti e Louis Hofmann, de Toda Luz Que Não Podemos Ver - e os brasileiros Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas, de Sintonia.