Tudum: Netflix lança latas temáticas e gratuitas para evento deste ano; saiba como ter a sua

A gigante do streaming vai colocar a experiência Tudum em latas temáticas colecionáveis, que terão edição limitada. São 4 versões diferentes recheadas com presentes e brindes exclusivos que contemplam as séries e filmes da plataforma. Tem para os românticos, para quem vive no mundo da magia, para os aventureiros e para quem ama suspense.

No próximo dia 17, as latas estarão disponíveis gratuitamente no site da “promoção” Um Tudum para Cada Um. Os interessados só precisarão fazer uma rápida inscrição e esperar a lata surpresa chegar em casa.