Vai fugir do carnaval? Veja dica de 4 séries e 1 filme no streaming para cada dia longe da folia

E o mundo está voltando de vez ao normal, ou algo assim. Com o fim da pandemia e as restrições sanitárias praticamente abolidas, o carnaval está de volta com tudo. É desfile de escola de samba, bloquinhos em cada esquina da cidade, algo que todo brasileiro ama, não, pera, não é bem assim.





Leia também ‘Grease: Rise of the Pink Ladies’ ganha data de estreia no Paramount+; confira

Na Sua Casa ou na Minha?, filme com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher Foto: Netflix





Há aqueles que não são chegados à tradicional folia, prefere manter distância e aproveitar esses dias de folga para relaxar e se divertir de outra forma. A seguir, algumas sugestões disponíveis em plataformas de streaming para nem lembrar que carnaval existe.

Séries

Mila no Multiverso - Disney+

Continua após a publicidade

Mila (Laura Luz), em seu décimo sexto aniversário, descobre um dispositivo que pode levá-la para universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader). Logo, a garota percebe que este sumiço é só o começo de sua história, já que Elis, ao descobrir a existência de múltiplos universos, passa a ser perseguida por um grupo misterioso chamado Os Operadores. Mila vai precisar se adaptar rapidamente aos desafios e terá ajuda de seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin). Os oito episódios da primeira temporada estão disponíveis na plataforma.









Santo Maldito - Star+

Acompanha a história de Reinaldo (Felipe Camargo), um professor de cursinho e escritor ateu que vive um grande conflito interno: ele é ou não é capaz de realizar milagres? Seria ele um milagreiro ou um impostor? Quando sua mulher entra em estado vegetativo, ele toma a desesperada atitude de colocar um fim nesse sofrimento, mas, por um “milagre”, Maria Clara (Ana Flávia Cavalcanti) acorda. Ele não sabia, mas foi filmado por um fiel de uma pequena igreja da periferia. A primeita temporada, com oito episódios, está completa na plataforma.





Continua após a publicidade





A Volta ao Mundo em 80 Dias - Globoplay

A envolvente história do inglês Phileas Fogg, um cavalheiro que tem uma vida solitária e regrada. Costuma tomar chá com amigos e, certo dia, em meio a uma discussão aceita o louco desafio de viajar pelo mundo em 80 dias. Mas ele terá de fazer tudo isso em uma época sem tecnologia, somente trens, barcos e... balões. E ainda terá dia e hora marcados para retornar da aventura. Phileas Fogg, vivido pelo ator David Tennant, que terá ao seu lado o prestativo Passepartout (Ibrahim Koma), um homem negro francês com dificuldade de confiar nas pessoas e ser respeitado por sua posição social, além da jornalista Abigail (Leonie Benesch), que luta para ser levada a sério na profissão que escolheu e partirá disposta a cobrir de perto todos os destinos visitados pela expedição. Os oito episódios da primeira temporada estão disponíveis na plataforma.









Continua após a publicidade

Caleidoscópio - Netflix

Série recheada de tensão mostra o mirabolante roubo a um cofre cercado de segurança extrema, mas que um ladrão magistral e sua equipe querem retirar dele os 7 bilhões de dólares guardados. Mas, para o plano dar certo, eles terão de lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças. Além de tudo isso, os oito episódios são determinados por uma cor e podem ser vistos na ordem que o público escolher. Mas atenção, o episódio Branco tem de ser o último, esse é o esquema.









Filme

Na Sua Casa ou na Minha? - Netflix

Continua após a publicidade

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) são melhores amigos há 20 anos, embora totalmente opostos. Ela é uma pessoa prática, contadora e avessa ao risco, anseia por rotina e estabilidade com seu filho Jack (Wesley Kimmel) em Los Angeles; Ele, um elegante consultor de marca, prospera com a mudança na cidade de Nova York. Quando eles trocam de casa e de vida por uma semana, descobrem que não contaram tudo um ao outro e que o que eles acham que querem pode não ser o que eles realmente precisam. Escrito e dirigido por Aline Brosh McKenna.