Veja como ‘Rainha Charlotte’ é um ‘Bridgerton’ melhorada

Você conhece a fórmula Bridgerton mesmo que nunca tenha visto apenas uma única imagem. É assim: uma bela mulher aristocrática sexualmente ingênua começa desprezando o homem que será seu parceiro (e os jogos sociais que ela é forçada a jogar), mas eventualmente encontra amor e orgasmos apesar de tudo, extraindo uma conexão genuína de um sistema esmagador.

A popular série de Shonda Rhimes (baseada nos romances de Julia Quinn) oferece escapismo suntuoso ambientado em uma versão pós-racial moderada da Londres Regência. Geralmente há algumas críticas indiferentes ao “mercado de casamento” e como uma colunista de fofocas obscuras que atende por “Lady Whistledown” pode abalar ou elevar as perspectivas conjugais de certas pessoas, mas essas são mais gestuais do que substantivas.

Este não é um programa que quer destruir tudo. A conformidade em Bridgerton geralmente acaba sendo muito (muito) boa.

O tom para uma prequel parecia uma conformidade de um tipo diferente - afinal, o conformismo está na moda. Nossas telas estão inundadas agora com prequels flácidas, então as notícias de que uma estava sendo trabalhada sobre a rainha Charlotte - um personagem inventado para a série Netflix, baseada na esposa histórica do Louco Rei George III - me fizeram parar. Como uma comédia sexy de boas maneiras organizada em torno de finais felizes e bolos aristocráticos iria lidar com uma história sobre um casamento que (ao que tudo indica) terminou em opulência solitária e loucura?

Estou satisfeita e surpresa ao informar que, embora Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton não seja perfeito, o spin-off limitado que está disponível na Netflix é mais interessante - e menos derivado - do que eu esperava.

Isso rompe com o padrão de bem-estar da franquia, por um lado. Em Rainha Charlotte, que é escrita ou co-escrita principalmente por Rhimes, a conformidade parece muito (muito) ruim. O programa também rompe com o foco intensivo da série original em uma “temporada” social específica, repleta de bailes e outros rituais de namoro, em vez de diminuir o zoom no tempo para ver como vários personagens mais velhos - particularmente Lady Danbury (Adjoa Andoh), Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) e, claro, a própria Charlotte (Golda Rosheuval) - lidaram com seus próprios obstáculos e casamentos quando jovens.

A série de seis episódios se concentra principalmente em como Charlotte (India Amarteifio), uma jovem pragmática e despretensiosa de 17 anos, navegou em seu casamento com o rei George III (Corey Mylchreest) e acabou se tornando a realeza com penteados ornamentados que preside com altivez palpável a solidão em torno dos acontecimentos do “Ton”, um termo que se refere à crosta superior britânica. Ele explora seu papel como pioneira - e garantidora - do “Grande Experimento” que concedeu a muitos residentes negros da Ton títulos e membros da aristocracia. (Rainha Charlotte não consegue fornecer uma justificativa plausível para a diversidade racial de seus nobres, mas faz uma tentativa valiosa.)

A configuração é simples e não muito diferente das tramas de Bridgerton: Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, uma dama elegível, é informada por seu irmão Adolphus (Tunji Kasim) que vai ser casar com o rei. Charlotte fica insatisfeita com o arranjo e sente que algo está errado. “Há uma razão para eles me quererem, uma estranha”, diz ela. “E não pode ser uma boa razão.” Ela finalmente concorda em cumprir seu dever para com sua família (abandonando-a para sempre para ir morar com estranhos), chega poucas horas antes do casamento e enlouquece. Um encontro fofo entre ela e George segue, no entanto, e eles se casam.

E então as coisas vão para o sul

Rainha Charlotte encontra seu ritmo quando percebe que pode ser o outro lado do show que está tocando. Para cada final feliz que Bridgerton fornece, a série apresenta um casamento enraizado no sofrimento, repulsa ou resistência. E, para cada regra social ignorante que as mulheres mais velhas da série tentam impor contra as jovens corajosas com as quais simpatizamos, a série fornece uma história que reformula os apelos por agência pessoal, liberdade e amor como bobagens românticas e direitos absolutamente selvagens - o equivalente a reclamar da sua sobremesa para alguém que está morrendo de fome.

Nem sempre é uma chatice. Mas as perspectivas que parecem cegas na melhor das hipóteses e calculistas na pior na série original - geralmente atribuídas a essas mulheres mais velhas - tornam-se sombriamente legíveis por causa de suas histórias de fundo.

“Nós, mães, tias e líderes da Ton, passamos nosso tempo interminavelmente casando, falando de cortejar, de amor, de romance”, diz a versão mais velha de Lady Danbury a Violet, “mas nunca para alguém maduro o suficiente para realmente entender o que tudo isso significa. O que é ficar sem isso. O que é perdê-lo. Estamos cheios de fofocas e histórias, mas como mulheres, nunca somos o assunto da conversa. Lady Whistledown nunca escreve sobre nossos corações. Somos histórias não contadas.”

Rainha Charlotte resolve isso ao nos reintroduzir a esses personagens quando eles ainda são jovens, bonitos e esperando por um romance. (Essa mudança não se limita às mulheres do programa; uma subtrama particularmente comovente diz respeito a um romance entre dois homens). A série também mergulha na linha do tempo da Regência que conhecemos (onde alguns, incluindo a própria Rainha Charlotte, ainda estão tentando casar seus filhos desligado).

Esse vaivém entre o passado e o presente pode, se você pensar muito sobre isso, reformular todo o universo Bridgerton, que se inclinou inexoravelmente (e sensualmente) em direção ao futuro. O passado é mais complicado. E mais escuro. Arsema Thomas é excelente como uma jovem Lady Danbury em apuros e encurralada; algumas cenas que mostram sua vida de casada são difíceis de assistir. E nem sei o que dizer sobre a exploração da loucura do rei George III; seus esforços para ficar “bem” em nome do amor não são românticos no sentido convencional, equivalendo a uma tortura psíquica (e literal). Mas são demonstrações trágicas de devoção.

A série também é menos marcada por fofocas que a original; é pelo menos em parte sobre como (e se) as amizades femininas podem se desenvolver em uma atmosfera envenenada na qual todos tramam e onde as tensões raciais em particular são administradas por meio de “cortesia” selvagem, ameaças e até subornos em troca de relatórios sobre as atividades da rainha Charlotte. Essas são histórias de amor também, à sua maneira.

Eu tenho observações! Rainha Charlotte é anunciada como uma série de poucos episódios e, se for esse o caso, estou preocupada com o final, que falha em resolver alguns conflitos importantes e dolorosos, principalmente um causado pela morte de uma criança. (Os críticos conseguiram ver todos os seis episódios). O tratamento de Charlotte, uma pessoa real em um universo fictício, é tão fortemente pouco histórico (varrendo de lado, entre outras coisas, o fato que ela e George foram casados por 25 anos ou mais antes de seus problemas mentais surgirem). E a parte “Regência” do romance da Regência (assim chamada porque o Príncipe Regente estava tecnicamente governando) é totalmente eliminada; de fato, quando George IV finalmente aparece no universo de Bridgerton - via Rainha Charlotte - é estranhamente decepcionante.

Rainha Charlotte retrata lindamente a solidão - e a perda. E, embora a série não mostre todas as etapas que levaram Charlotte a se vestir e se comportar da maneira que ela faz em Bridgerton, a lacuna que ela não preenche é generativa. Você pode adivinhar como ela chegou lá e isso é melhor, neste caso, do que ter tudo explicado.