Veja estreias da Netflix em abril: 5 séries e 5 filmes para ficar de olho

A Netflix entra em abril com muitas novidades em seu catálogo, entre filmes e séries. Como é costume, vamos dar uma ajudinha para revelar o que pode ser interessante para conferir na plataforma.





Cena do filme Power Rangers: Agora e Sempre Foto: Netflix





A seguir, preparamos uma lista com dicas valiosas, que podem render bons momentos para o assinantes. Entre os destaques, tem a segunda temporada de Sweet Tooth e o filme Power Rangers: Agora e Sempre. Mas confira todas e boa diversão.

SÉRIES

2/4

Continua após a publicidade

Marinheiro de Guerra

Em meio à Segunda Guerra Mundial, dois marinheiros enfrentam situações terríveis em um navio norueguês enquanto lutam para sobreviver.





Cena de Marinheiro de Guerra, com Kristoffer Joner Foto: Roxana Reiss





6/4

Treta

Continua após a publicidade

Um desentendimento no trânsito entre dois desconhecidos (um empreiteiro falido e uma empresária frustrada) dá início a uma briga que traz à tona impulsos sombrios.









12/4

A Sogra que te pariu: Temporada 2

Recém-saída da prisão, Isadir volta para a família, pronta para fazer amigos, namorar e encontrar novas maneiras de perturbar Carlos e Alice.

Continua após a publicidade









20/4

A Diplomata

Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de carreira tenta equilibrar o novo posto de embaixadora no Reino Unido e as turbulências do casamento com um político famoso.





Continua após a publicidade

Kate Wyler em cena de A Diplomata Foto: Alex Bailey/Netflix





27/4

Sweet Tooth: Temporada 2

Um menino-cervo muito especial chamado Gus tenta ajudar seus novos amigos híbridos a escapar dos Últimos Homens antes que seja tarde demais.





Continua após a publicidade





FILMES

1º/4

One Direction: This Is Us

O premiado documentarista Morgan Spurlock retrata o fenômeno musical One Direction, mostrando cenas dos shows e dos bastidores.





Continua após a publicidade





7/4

Meu Amigo Lutcha

Durante uma visita à família no México, um menino solitário faz amizade com uma criatura mítica e, juntos, embarcam em uma grande aventura.









8/4

Fome de Sucesso

Uma jovem cozinheira enfrenta seus próprios limites após ser convidada para aprender com um chef famoso e insuportável.









19/4

Power Rangers: Agora e Sempre

Rita Repulsa está de volta, e só os Power Rangers são páreo para ela! Mas depois de 30 anos, será que eles ainda conseguem salvar o mundo?









21/4

Encurralados

Para escapar de um escândalo, um casal de Istambul tenta recomeçar a vida em uma nova cidade, mas logo descobre que os moradores do local vão fazer de tudo para livrar deles.

Cena do filme Encurralados Foto: Mehmet Ozer