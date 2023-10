Vida de ex-PCC que se tornou empresário vai virar série de produtora indicada ao Emmy

O que faria um homem que entrou para o crime ainda adolescente, passou por duas prisões e atuou em uma das maiores organizações criminosas do País decidir mudar de vida? O amor pela esposa e pelas filhas é uma resposta possível. Em breve, o Brasil - e provavelmente o mundo - vai conhecer a história de Angelo Canuto, ex-policial militar, ex-PCC, que, atualmente, trabalha agenciando jogadores de futebol, além de ter um selo de rap.

Angelo era o que a facção criminosa chama de companheiro, operando em sintonia com o grupo, seguindo as regras e normas, mas com liberdade para operar seus próprios negócios. Agora sua vida vai virar uma série produzida pela Boutique Filmes, produtora três vezes indicada ao International Emmy Kids e responsável por sucessos como Rota 66: A Polícia que Mata (Globoplay) e PCC: Poder Secrteto (HBO Max).

Angelo Canuto (esquerda) e o produtor Gustavo Mello (direita), na Boutique Filmes, que está desenvolvendo uma série sobre a vida do ex-PCC. Foto: Werther Santana/Estadão

A série, que ainda está em fase de produção e não tem previsão de estreia, quer se distanciar de qualquer possível glamourização do crime. A ideia, explica Angelo, ao lado do produtor Gustavo Mello (um dos sócios da Boutique),e é mostrar como ele conseguiu mudar e se reerguer profissionalmente depois de encarar duas vezes a prisão e de ter passado pela polícia e pelo crime - com muitas outras oportunidades de voltar para ele.

“Além de a gente fazer entretenimento, temos um propósito que é provocar reflexão”, começa Gustavo. “Dá para fazer série com Angelo policial, fazendo tráfico de drogas, mas a gente não tem uma série de alguém que quer sair do crime”, continua. E é a partir desse ponto que a história vai ser contada. “Comecei a conversar com Angelo sobre esse momento da vida dele e não só do ponto de vista dos fatos, mas do ponto de vista emocional, como alguém consegue sair, como ficam as relações familiares, as amizades e até como é que você tira o crime dentro de você?”, questiona Gustavo.

Muita história pra contar

Durante o papo com o Estadão, Angelo narrou inúmeras histórias de sua vida desde a adolescência. Contou sobre o sonho que tinha de ser jogador, como grande parte de meninos moradores de comunidades periféricas do País. O pequeno Fusca (apelido), de Guaianases, Zona Leste de São Paulo, jogava com outros meninos em um time de futebol de várzea, mantido por um amigo, que era quem “mandava na quebrada” . A relação que ambos tinham era de pai e filho. Essa proximidade, unida às questões econômicas e familiares - “nem o nome do meu pai tem no RG” -, facilitaram a entrada dele no mundo do crime.

“Desde 14 anos, eu sempre estou fazendo favor (para criminosos), e como eu não morava nos Jardins para fazer favor a quem é rico, morava na quebrada, passava necessidade, acabo fazendo favor para os manos que mandam lá”, lembra. “Guardando alguma coisa na minha casa, lavando carro, indo no mercado, prestando atenção no que está acontecendo, se a polícia estava vindo, eu avisava, daí eu já estava trabalhando para o crime sem querer”. continua.

Ao mesmo tempo em que ele dá seus primeiros passos na criminalidade, ele também conhece aquela que o faria desistir de tudo quase 20 anos depois: sua futura esposa e mãe de sua filha. “Eu me apaixonei cedo, aos 17 anos, ela tinha 14, a gente namorava na caixinha d’água”, rememora. Alguns anos mais tarde viria sua filha, que também seria inspiração para sair definitivamente do crime.

“Não é uma coisa só que faz você mudar. Mas não tenha dúvida que minha mulher e minha filha (tiveram essa importância), porque comecei a ver o que minha ela passava”, explica Angelo. “Quando a coisa começou a sair de dentro da prisão para fora do muro e atingir minha família, eu ficava agoniado, além de estar cansado ver que o que estava acontecendo no mundo do crime”, aponta.

Uma história cheia de ação e drama, a vida de Angelo cativou o produtor Gustavo. A série ainda não tem distribuidora nem data prevista para estrear Foto: Werter Santana/Estadão

Bons dilemas para sustentar uma boa história

Séries boas precisam de ótimos personagens. Dizem que quanto mais profundo, quanto mais camadas, melhor. Outra ponto que costuma garantir que uma história é boa é quando o personagem principal tem um dilema que o deixa perturbado. Produções premiadas como Breaking Bad (Netflix), Barry (HBO Max) e How to Get Away with Murder (Netflix) costumam ter esses personagens.

Com Angelo, a história não é muito diferente. Como se a vida seguisse um roteiro melodramático, depois de se apaixonar e conhecer sua esposa, “bem e mal” estavam dispostos no caminho do jovem. Seguindo uma trajetória digna dos melhores roteiros, ele escolhe as supostas facilidades da vida do crime sem abandonar o amor pela família.

Foi assim que, quando tinha 18 anos, seu “mentor” sugeriu que ele entrasse para a polícia. Ele prestou concurso e virou PM, fazendo jogo duplo, servindo à segurança do Estado de São Paulo, mas também trabalhando para grupos criminosos. Isso o levou à prisão pela primeira vez, aos 23 anos. Daí por diante, se tornou mais conhecido no mundo do crime, fez aliados dentro e fora das prisões, foi considerado fugitivo, comandou tráfico na Baixada Santista, respondeu por tráfico internacional de drogas e foi preso duas vezes, sendo uma delas em um presídio federal. Até que, finalmente, a história pareceu rumar para um final feliz.

Os bons ventos

O primeiro plot twist (como são chamadas as importantes viradas em histórias dramatúrgicas) foi quando ainda estava cumprindo pena em um presídio estadual, em regime semiaberto. Angelo já saía para trabalhar, mas resolveu que queria estudar. Graças a um carcereiro que confiou nele - “Seu Edson, um pretão que eu nunca vou esquecer”, lembra -, prestou vestibular e conseguiu cursar a faculdade. Foi também enquanto estava preso que conheceu o rapper Dexter, criador do grupo 509-E, que também se tornou parceiro de trabalho.

Ao mudar sua forma de olhar o mundo, Angelo passou a se relacionar com sua vida também de outra maneira, trabalhando formalmente e ganhando dinheiro lícito. Foi aí que o menino que sonhava em ser jogador, depois de experimentar horrores do crime, passou a agenciar outros meninos que tinham o mesmo sonho dele. Assim, se transformou no mentor e agente desses garotos, facilitando contratações em clubes. Angelo também criou um selo de trap (variação do rap), se inserindo também no mundo da música.

E como toda boa história, quando tudo parecia ir no caminho certo, uma reviravolta: Angelo voltou a ser preso, dessa vez por tráfico internacional, ficando em um presídio federal. Ele perdeu suas empresas, seus agenciados e voltou para a cadeia. Cumpriu quatro anos e saiu.

Exemplo que transforma

A série quer mostrar que, de dentro de um sistema carcerário violento, que invisibiliza pessoas, é possível sonhar e realizar uma vida diferente. “Eu tenho na minha rede social bastante seguidores, e a gente troca muito ideia todos os dias, tenho relato de pessoas que dizem que minha história salvou elas, fez a mulher voltar a visitar o marido (na prisão), o filho ter orgulho do pai”, conta Angelo.

Gustavo complementa: “Para o Brasil, para o mercado de séries, a história do Angelo e tudo que ele traz como vivência abastece a gente com um imaginário novo e inspiracional”. “Estamos precisando construir séries para as pessoas consumirem entretenimento, mas que elas também se vejam refletidas, que a gente consiga criar uma conexão emocional, e fui identificando isso quando Ângelo me contava suas histórias e nas pessoas quando elas falavam dele. Ele é um cara que promove uma possibilidade de sonhar, e esta é uma série que fala sobre sonhar um mundo diferente”, finaliza.