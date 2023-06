‘Wandinha’ se torna a série mais vista da Netflix com mudanças de análise de métrica; veja lista

A Netflix anunciou uma nova mudança nas métricas para analisar a audiência dos principais filmes e séries da plataforma, de acordo com a Variety. Agora, a empresa relatará a audiência média de sua programação como “visualizações”, que são as horas visualizadas divididas pelo tempo de execução total - além de estender essa análise de 28 para 91 dias. Assim serão definidas as 10 atrações mais populares da plataforma, incluindo séries e filmes mais assistidos.

Temporadas de 'Stranger Things' são destaques como produções mais assistidas da Netflix Foto: Netflix/Divulgação

Com um 232,5 milhões de assinaturas globais, nenhum outro serviço de streaming havia fornecido a audiência estimada das suas produções - a Max, da HBO, apresenta algo parecido, mas não de produções originais.

Com a alteração, a primeira lista de produções mais populares da Netflix tem a primeira temporada de Wandinha como a série mais vista, superando o quarto ano de Stranger Things. Na categoria filme em inglês, Alerta Vermelho, Não Olhe para Cima e O Projeto Adam ficam no top 3.

Já em produções que não são em língua inglesa, ganham destaque as séries Round 6 (primeira temporada), La Casa de Papel (quarta temporada) e Lupin (primeira temporada), e os longas O Troll da Montanha, O Poço e Através da Minha Janela.

Omar Sy é o protagonista da série 'Lupin', da Netflix Foto: Netflix/Divulgação





Veja abaixo as listas completas do top 10 mais visualizados da Netflix:

Séries mais vistas em inglês

1. Wandinha, primeira temporada

2. Stranger Things, quarta temporada

3. Dahmer: Um Canibal Americano

4. Bridgerton, primeira temporada

5. O Gambito da Rainha

6. O Agente Noturno, primeira temporada

7. Stranger Things, terceira temporada

8. Bridgerton, segunda temporada

9. The Witcher, primeira temporada

10. The Watcher (Bem-Vindos à Vizinhança), primeira temporada

Séries mais vistas em outros idiomas

1. Round 6, primeira temporada

2. La Casa de Papel, quarta temporada

3. Lupin, primeira temporada

4. La Casa de Papel, quinta temporada

5. La Casa de Papel, terceira temporada

6. Lupin, segunda temporada

7. Quem Matou Sara?, primeira temporada

8. All of Us Are Dead, primeira temporada

9. Elite, terceira temporada

10. Elite, quarta temporada

Filmes mais vistos em inglês

1. Alerta Vermelho

2. Não Olhe para Cima

3. O Projeto Adam

4. Bird Box

5. Agente Oculto

6. Pequenos Grandes Heróis

7. Glass Onion: Um Mistério Knives

8. Resgate

9. Troco em Dobro

10. Continência ao Amor

Filmes mais vistos em outros idiomas

1. O Troll da Montanha

2. O Poço

3. Através da Minha Janela

4. Céu Vermelho-Sangue

5. Agente Infiltrado

6. Meu Nome é Vingança

7. Carangueijo Negro

8. Nada de Novo no Front

9. Abaixo de Zero

10. Um Marido Fiel

Os dados são de acordo com a empresa de pesquisa americana Nielsen Media Research, do dia 18 de junho. A lista poderá sofrer mudanças conforme a nova metodologia de análise da Netflix.