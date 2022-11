‘Willow’: Tudo que sabemos sobre a série do Disney+

Publicidade

Lançado em 1988, o filme Willow – Na Terra da Magia encantou adultos e crianças com uma história sensível e cheia de aventuras. Embarcando nesse sucesso que se tornou clássico, a Disney lança no dia 30 de novembro Willow, a série derivada da icônica produção e que tem Warwick Davis de volta a esse mundo de fantasia, na pele de Willow Ufgood, protagonista do longa que deu origem ao novo seriado.





A nova aventura da Lucasfilm e Imagine Entertainment transcorre anos após os eventos do filme Willow - Na Terra da Magia. No trailer divulgado, um mundo de magia se apresenta, com a amizade fortalecendo laços para encarar inimigos. Paira no ar o sentimento de saudosismo ao ver novamente na tela personagens que ficaram gravados na memória. Um mundo mágico se apresenta, com emoção e diversão, para todos os públicos.

“A história dos heróis mais valentes em lugares tão diferentes me permitiu, um garoto asiático-americano que cresceu em um restaurante chinês e queria ir para Hollywood, acreditar no poder de nossa própria vontade”, afirmou o diretor Jon M. Chu em material de divulgação da Disney.

A seguir, confira o trailer e alguns detalhes divulgados pela plataforma Disney+.

Lembre um pouco ‘Willow – Na Terra da Magia’ (1988)

Dirigido por ninguém menos que Ron Howard, Willow – Na Terra da Magia encantou o público com uma história recheada de magia e aventura criada por George Lucas.





Willow Ufgood (Warwick Davis), um fazendeiro e aprendiz de mago, e Madmartigan (Val Kilmer), um esgrimista, saem em jornada numa terra devastada por monstros para salvar a vida de uma princesinha. De acordo com uma profecia, essa criança pode dar fim ao reinado da Rainha Má.

A história que será contada na série Willow

Após ajudar a destruir a Rainha Má, no filme de 1988, Willow Ufgood retorna àquele mundo mágico onde brownies, feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas habitam.





A aventura continua quando um grupo improvável de heróis parte em uma jornada perigosa a lugares muito além de casa, para enfrentar seus demônios interiores e, unidos, salvar seu mundo.

Elenco da nova série do Disney+

Integram o elenco de Willow, além de Warwick Davis, Joanne Whalley, Ruby Cruz. Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel e Dempsey Bryk.

Produção

O diretor e produtor Jon M. Chu será o responsável pelo episódio piloto da série, ao lado dos showrunners Jonathan Kasdan e Wendy Mericle. Kasdan também será responsável por roteirizar o primeiro episódio.

A lista de diretores, cada um dirigiu dois episódios consecutivos, inclui Stephen Woolfenden (Outlander), Debs Paterson (A Descoberta das Bruxas), Philippa Lowthorpe (The Crown) e Jamie Childs (Doctor Who). Os roteiristas são John Bickerstaff (The Romanoffs), Hannah Friedman (Obi-Wan Kenobi), além de Kasdan.

“Não é somente nostalgia, mas um olhar criativo para o futuro, e é hilário fazer parte de tudo isso”, declarou Ron Howard no material de divulgação da série.