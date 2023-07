‘Xuxa, o Documentário’ estreia nesta quinta na Globoplay; veja tudo que sabemos sobre a produção

É nesta quinta-feira, 13, às 18h, que os fãs da eterna Rainha dos Baixinhos e o público em geral vão descobrir detalhes sobre o que de fato acontecia quando a porta da famosa nave espacial rosa e brilhante se fechava. Xuxa, O Documentário, da Globoplay, conta a história de vida e profissional da apresentadora que marcou uma geração, se transformando em um fenômeno pop ao longo de mais de quatro décadas de carreira.

Enquanto a série documental, com direção-geral de Pedro Bial, não é liberada no streaming de vídeos do Grupo Globo, vamos relembrar tudo o que já sabemos sobre a produção a seguir:

Xuxa, O Documentário será exibida em cinco episódios, um a cada semana, sempre às quintas-feiras. E contará com diversas imagens dos programas antigos de Xuxa Meneguel. Nos anos 1980, ela ficou conhecida por apresentar atrações infantis como o Clube da Criança ( da extinta TV Manchete) e o Xou da Xuxa (Globo).

Depoimentos dados por Xuxa ao longo das décadas, assim como entrevistas exclusivas para a série estarão presentes. Também haverá citação a nomes conhecidos do público ao longo dos cinco episódios, como Pelé, Ayrton Senna, Marlene Mattos, Sérgio Mallandro, Renato Aragão, Boni e Michael Jackson.

A apresentadora afirmou que não se trata meramente de uma produção em tom de exaltação: “Não é aquele documentário para dizer: ‘Eu me amo’. Vocês vão me ver frágil, vocês vão me ver acolhida, vocês vão me ver de todas as maneiras”, disse.

Xuxa Meneghel em programa gravado em 1992. Foto: Chicão / Estadão

Um dos principais destaques foi um trecho do reencontro de Xuxa com a ex-empresária, Marlene Mattos, em frente às câmeras, com quem não conversava havia 19 anos. O reencontro, orquestrado pelo jornalista Pedro Bial, rendeu um episódio inteiro da série documental.

No trecho divulgado, a empresária argumenta que “acertou muito mais do que errou”. “O mundo não é isso que você quer que seja... Você era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete”, declarou Marlene à apresentadora.

Em entrevistas, Xuxa disse que o reencontro foi muito mais do que uma “lavação de roupa suja”. “Eu tive que passar por isso”, desabafou. Em outro momento, a ex-empresária declara que é exigente em um nível que “chega a ser cruel”.

Marlene Mattos e Xuxa em primeiro reencontro após 19 anos de rompimento. Gravação do documentário do Globoplay Foto: Divulgação/Globoplay

“Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas, olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”, disse Marlene no trecho reproduzido.

“Tenho medo das pessoas olharem para você e falarem: ‘Nossa, que monstro essa mulher!”, diz Xuxa em relação à possível repercussão do documentário. “Os teus fãs já me veem assim”, responde Marlene.

A empresária dirigiu a apresentadora nos programas Xou da Xuxa, Xuxa Park e Planeta Xuxa. A relação das duas era tão próxima que Marlene foi escolhida para ser a madrinha de batismo de Sasha Meneghel.