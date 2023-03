‘Yellowjackets’: Paramount+ divulga trailer oficial da segunda temporada

O Paramount+ divulgou nesta quinta-feira, 9, o trailer oficial da segunda temporada de Yellowjackets. O anúncio marca também o lançamento do novo single exclusivo de Florence + The Machine, Just A Girl. O cover da música icônica do No Doubt, de 1995, já está disponível para streaming e download. O single foi produzido por Florence Welch e Mark Bowen, do IDLES.

A segunda temporada de Yellowjackets estreará exclusivamente no Paramount+ no dia 24 de março. A primeira temporada da série recebeu sete indicações ao Emmy.

“Sou grande fã de Yellowjackets e dessa era da música. E essa música teve um grande impacto em mim enquanto eu crescia e, por isso, fiquei emocionado ao ser convidada para interpretá-la de uma maneira ‘profundamente perturbadora’ para a série” contou Florence Welch sobre Just A Girl. “Tentamos realmente adicionar alguns elementos de terror a essa música icônica para se adequar ao tom do show. E como alguém cujo os primeiros amores musicais foram o pop punk e Gwen Stefani, esse foi um trabalho dos sonhos.”

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos) e abordando os temas de sobrevivência, terror psicológico e amadurecimento, Yellowjackets conta a saga de um time de talentosas jogadoras de futebol do ensino médio que se tornam sobreviventes de um acidente de avião nas profundezas do remoto deserto do Norte.

A série narra a transformação de uma equipe complicada, mas próspera, para clãs selvagens, enquanto traça as vidas que eles tentaram reconstruir quase 25 anos depois, provando que o passado nunca é realmente passado e que o que começou no deserto está muito longe de ser esquecido.

Yellowjackets é estrelada Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci e Tawny Cypress. Lauren Ambrose e Simone Kessell também se juntaram à segunda temporada como regulares da série, junto com Elijah Wood em um arco convidado de longa temporada.