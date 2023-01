Sesc Verão terá 1.300 atrações gratuitas até 12 de fevereiro

A 28ª edição do Sesc Verão começa neste sábado, 7, com o tema Pratique Onde Estiver! Como Quiser!, com aulas abertas, palestras e apresentações que têm como objetivo promover um estilo de vida mais saudável.

A programação, que segue até o dia 12 de fevereiro, se dará nas 40 unidades do Sesc no Estado de São Paulo, além de espaços públicos, como estações do Metrô, além de práticas apresentadas no formato online.

No sábado, às 15h30, a atleta de ginástica artística Rebeca Andrade participará de um bate-papo e vivência esportiva no Sesc Guarulhos. No mesmo dia, às 1430, no Sesc Pompeia, o skatista hexacampeão mundial Sandro Dias falará sobre o esporte que pratica profissionalmente desde 1995.

No domingo, dia 8, no Sesc Belenzinho, a partir das 14h, haverá uma apresentação de beach tênis, atividade que se popularizou na cidade nos últimos dois anos.





O skatista Sandro Dias Foto: Márcio Fernandes/Estadão





No mesmo dia, às 15h30, o Sesc Pinheiros oferecerá uma aula de Capoeira e Vogue, essa última, uma dança popular entre membros da comunidade LGBT+, para, além de incentivar a prática, promover a inclusão e a valorização da ancestralidade.

No sábado e no domingo, a partir das 13h, ocorrerá no Sesc Itaquera o Festival nas Batalhas, com foco na cultura hip-hop, sobretudo na street dance, com estilos como o breaking, locking, popping, além de batalhas de rimas, grafitti, música e rodas de conversa com os coletivos Empower, The Legacy Crew e Elektras.

A programação completa e os endereços das unidades estão no site www.sescsp.org.br/projetos/sesc-verao/