Shibumi natalino

Conceitos complexos são difíceis de traduzir. Melhor começar pelo que não é. Um presente vistoso em papel dourado e fitas abundantes não possui shibumi. Uma casa suntuosa com simetria absoluta é contrária à ideia. O termo japonês traduz uma beleza moderada, uma capacidade de extremo refinamento sob uma aparência comum.

Tudo aquilo que grita evita o universo shibumi. O silêncio que fala e insinua pode conter o termo. O pacote do presente utiliza papel simples, contudo é evidente que as dobraduras foram feitas com extremo cuidado e delicadeza? Shibumi na certa. A beleza flui de forma sutil e simples? O detalhe revela um arranjo floral belo em ambiente quase vazio? O shibumi paira ali.

Nada haveria a retirar ou acrescentar. Não notamos excessos ou faltas. Podemos usar shibui, como adjetivo, e shibumi, como substantivo. Um sentimento estético agradável que se revela em sutilezas. Ele existe sem ansiedade de ser algo notável. Lá está e, ao mesmo tempo, não é fácil de perceber. Contém certa assimetria que obriga o olhar a quebrar ritmos e refazer ordens. Uma beleza dinâmica e natural, um círculo incompleto sereno e calmo: tudo contém o complexo termo shibumi.





Tenho esperança na descoberta do shibumi da Noite Feliz...





A sala tem certa austeridade e, de repente, em um nicho especial, notamos um conjunto de porcelana para chá, com formas variadas em diálogo, mas sem régua absoluta. Há um quadro com cores leves. Sobre a mesa, um arranjo floral em três níveis e poucas plantas. Após a entrada, pode-se perceber um aroma muito discreto de uma flor? Aguçando o ouvido, notamos algo que não parecia estar ali: uma trilha sonora? Tudo implica certo discernimento mais sutil? Nota-se que, ali, naquele santuário shibumi, menos é mais. Nada nos invade, tudo está ali e apenas procura ser na forma incompleta que existem as coisas.

Quando entro no conceito nipônico, descubro o universo em uma xícara; em uma sinfonia a partir de um acorde.

Superamos o “horror do vazio” (horror vacui) sem precisar esvaziar tudo.

Além de um olhar e uma estética, shibumi diz sobre nossa posição no mundo. Ouvir mais, falar menos, agradecer muito, olhar com atenção.

Falta uma semana para o Natal. Ruas lotadas, embalagens vistosas para quinquilharias variadas, contas a pagar até a quaresma de 2023, comida em excesso e decoração com cores invasivas. Jesus, shibumi em essência, será recebido com a festa anti-shibumi. Hora de pensar que o barroco natalino busca encobrir o vazio de muita gente. Tenho esperança na descoberta do shibumi da Noite Feliz...