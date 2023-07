Quem ganha o Emmy 2023? Veja apostas para as principais categorias

Adivinhar os premiados do Emmy, como de qualquer premiação, é quase loteria. Mas, conhecendo um pouco das produções e das reações do público, dá para ter uma ideia dos possíveis vencedores. A lista de indicados de 2023 saiu nesta terça-feira, 11, e tem vários nomes esperados.

Um dado curioso é como a HBO dominou a principal categoria. Das oito indicadas a Melhor Série de Drama, quatro são da gigante da TV. E pertencente à casa, a série Succession é uma das que tem mais indicações.

Na categoria de Melhor Ator, três dos seis nomes são da produção. E, novamente, entre os oito indicados a Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, metade também fazem parte do elenco de Succession.

Elenco da 2ª temporada de "The White Lotus" da HBO na praia em Taormina

Outra estatística importante para pensar a hegemonia da HBO no cenário audiovisual em séries é que das quatro mais indicadas, três são do canal: Succession, The Last Of Us e The White Lotus. Porém, aqui entram em conta inclusive as categorias técnicas, não só as mais importantes.

A premiação ocorre em 18 de setembro. E estas são as minhas apostas de vencedores entre as categorias principais.

Melhor série de drama

Muito embora The Last of Us tenha sido das séries mais bem recebidas da temporada, The White Lotus tenha mantido o padrão de excelência e Yellowjackets tenha se firmado como fenômeno, não dá para não apostar em Succession. A série encerrou em altíssimo nível, com episódios que entraram para o hall de melhores da história da TV e um desfecho surpreendente.

Arriscaria dizer que não tem para ninguém. Mesmo com as boas séries que tentam concorrer também nesta categoria: Andor (Disney+), Better Call Saul (Netflix), The Crown (Netflix) e A Casa do Dragão (HBO).

Melhor série de comédia

Aqui a competição pode ser um pouquinho mais acirrada, mas ainda assim é provável acertar o palpite. E a série que acho que ganha nem é minha preferida pessoal. Maravilhosa Sra. Maisel, do Amazon Prime Video, veio com tudo para a temporada de encerramento. E recuperou o visso que um dia teve. Deveria ter chance de vencer, mas não creio que vá.

Isso porque Ted Lasso, do Apple TV+, deve ganhar, sendo a quarta série com mais indicações ao Emmy 2023. Não que o número isolado seja suficiente para garantir vitória. É que a quantidade vem confirmar a tendência de qualidade percebida pela crítica e público na temporada de encerramento.

Nesta categoria, no entanto, a disputa deve ser acirrada porque todos os títulos são muito bons. Até Wandinha, da Netflix, que no geral é média, pode ter chances. Mas não será nada fácil tendo como concorrentes Abbott Elementary (Star+), Barry (HBO), O Urso (Star+) e Only Murders in the Building (Star+).

Correndo por fora vem ainda Jury Duty (Freevee), exibida na gringa pelo Amazon Prime Video, mas de fora do catálogo no Brasil. A premissa é divertidíssima - pelo que vi em cortes de trechos no TikTok. Um tribunal do juri em que todos, absolutamente todos, são atores. Exceto um dos jurados. As situações mais absurdas acontecem e só ele tem reações genuínas - e essa é a graça da série.

Melhor série limitada ou filme de TV

Aqui, apesar da polêmica - e talvez por causa dela - a aposta de vencedora vai para Dahmer: Um Canibal Americano, da Netflix. A série é pesada e doída. Cruel, até. E o elenco é primoroso, com destaque para Evan Peters no protagonismo e Niecy Nash no antagonismo.

Mas há boas opções na concorrência, com Treta (Netflix), Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video), A Nova Vida de Toby (Star+) e Obi-Wan Kenobi (Disney+).

Melhor ator em série de drama

Possivelmente alguém de Succession vença. Na minha opinião, resta saber se Brian Cox pelo conjunto da obra - visto que aparece pouco na última temporada - ou Kieran Culkin - que roubou para si o protagonismo. Provável que seja ele. Também da série, concorre Jeremy Strong, que já levou uma estatueta pela produção.

De outros títulos concorrem Jeff Bridges por The Old Man (Star+), Pedro Pascal em The Last of Us (HBO) e Bob Odenkirk por Better Call Saul (Netflix).

Melhor atriz em série de drama

Deve dar Succession de novo, com Sarah Snook. Pouco provável que Bella Ramsey de The Last of Us ganhe, apesar da boa atuação e do hype de série.

Concorrem também Sharon Horgan em Mal de Família (Apple TV+), Melanie Lynskey por Yellowjackets (Paramount+), Elisabeth Mos de The Handmaid’s Tale (Star+) e Keri Russell por A Diplomata (Netflix).

Melhor ator em série de comédia

Bill Hader por Barry, da HBO, já levou o prêmio duas vezes. E pode ser que leve uma terceira, mas é menos provável. A queridinha O Urso (Star+) deve previar Jeremy Allen White neste ano, mas a competição é pesada.

Com os dois ainda concorrem Martin Short por Only Murders in the Building, Jason Segel em Falando a Real, e um dos favoritos Jason Sudeikis com Ted Lasso.

Melhor atriz em série de comédia

Nesta categoria, não ligarei para nada mais e a vencedora precisa ser Rachel Brosnahan com Maravilhosa Sra. Maisel. A versatilidade já conhecida da atriz ganhou novos contornos, com o texto exigindo dela idades diferentes a cada episódio e diferentes flashbacks ou flashforwards.

Junto dela na competição estão Christina Applegate por Disque Amiga para Matar (Netflix), Quinta Brunson em Abbott Elementary, Natasha Lyonne de Poker Face (Peacock) e Jenna Ortega por Wandinha (Netflix).

Melhor ator em série limitada ou filme de TV

Nesta categoria, o esforço macabro de Evan Peters deveria recompensar. A atuação dele em Dahmer: Um Canibal Americano é digna do prêmio.

Concorrem também Taron Egerton em Black Bird (Apple TV+), Kumail Nanjiani por Bem-Vindos ao Clube da Sedução (Star+), Daniel Radcliffe em Weird: The Al Yankovic Story (Roku), Michael Shannon com George & Tammy (Paramount+) e Steven Yeun por Treta.

Melhor atriz em série limitada ou filme de TV

Para fechar, o palpite é em Kathryn Hahn de As Pequenas Coisas da Vida (Star+). Mas o páreo é forte com Dominique Fishback em Enxame (Amazon Prime Video), Jessica Chastain por George & Tammy, Lizzy Caplan de A Nova Vida de Toby, Riley Keough por Daisy Jones & the Six e Ali Wong com Treta.