Streaming: A encruzilhada de ‘The Handmaid’s Tale’

Depois de quatro temporadas perturbadoras, a série The Handmaid’s Tale, da Paramount +, volta com promessa de vingança, redenção e finalmente revolução. June (Elizabeth Moss) está com sangue nos olhos após escapar para o Canadá, mas ainda sem resgatar a filha do regime instaurado na República de Gilead. Uma das maiores apostas da plataforma, a série chegou agora a uma encruzilhada. As cenas de barbárie diminuíram, mas a história precisa caminhar para um desfecho épico ou corre o risco de andar em círculos. O livro que inspirou a série é de 1985, ano da ascensão do conservadorismo com Ronald Reagan, mas a estreia da série em 2017 coincidiu com o início do governo Trump e a ascensão do ultra conservadorismo de extrema direita nos EUA.

Clarice na telona

Depois de viajar o mundo em mais de 15 festivais presenciais e virtuais, recebendo diversos prêmios, o longa O Livro dos Prazeres finalmente chegou aos cinemas brasileiros. Coprodução internacional entre o Brasil e a Argentina, o filme fez sua estreia na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em 2020, ano em que o evento aconteceu exclusivamente online, e ficou no top 3 dos mais vistos e bem votados da edição.

Desafio

Quando resolveu adaptar o romance Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, a roteirista e diretora Marcela Lordy se viu diante do enorme desafio de transpor a prosa da escritora para a tela. Primeiro longa-metragem de ficção da produtora bigBonsai, o filme conta a história de Lóri, uma atraente professora do ensino fundamental obcecada por liberdade, que vive uma rotina entre a escola e encontros casuais que saciam seu desejo, afastando qualquer possibilidade de conexão afetiva.

Gagliasso sombrio

Com apenas 6 episódios curtos, Santo, da Netflix, é uma série binacional com pinta de superprodução e que persiste na lista das dez maiores audiências da plataforma em vários países do mundo. Gravada entre Salvador, na Bahia, e Madrid, a série escalou um astro de cada lado para seduzir o público: o espanhol Raúl Arévalo e o brasileiro Bruno Gagliasso, aliás está em grande forma.

Série pesada

Ambos são policiais que se juntam na capital espanhola para investigar um traficante sádico sem rosto que pratica rituais com sacrifício humano de crianças. É preciso que se diga: Santo, da Netflix, é uma série pesada e que exige estômago forte em algumas cenas. É também sombria, e tensa, mas muito bem produzida.

Escândalo Wirecard

O Escândalo da Wirecard, outra atração da Netflix, acompanha uma extraordinária investigação jornalística feita pelo jornal britânico Financial Times que abalou o sistema financeiro mundial e deixou a Alemanha perplexa. O filme é um documentário com ritmo de thriller e lances de espionagem, máfia e gângsteres. Tudo no ambiente intenso do mercado financeiro.

Fachada

O repórter que conduz a história descobre que a gigante dos pagamentos online Wirecard, uma fintech que era orgulho nacional exaltada por Angela Merkel no exterior, abrigava uma imensa e sofisticada fachada de lavagem de dinheiro global. O documentário da Netflix disseca o escândalo Wirecard que provocou um terremoto econômico mundial.