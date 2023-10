Streaming em outubro de 2023: ‘Poltergeist’, ‘Lupin’, ‘How To Be a Carioca’ e outras estreias do mês

As estreias do mês de outubro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira alguns dos destaques abaixo, em ordem de lançamento.

Beckham (Netflix) - 4 de outubro

Dividido em quatro episódios, o documentário gira em torno da vida do astro do futebol inglês David Beckham, desde os seus primórdios no esporte até sua vida amorosa e as diversas polêmicas nas quais se envolveu. Conta com depoimentos do próprio jogador e de sua mulher, Victoria Beckham, entre outros. Estreia em 4 de outubro de 2023 na Netflix.

Lupin - Parte 3 (Netflix) - 5 de outubro

“Sem suportar o sofrimento de viver escondido, longe da esposa e do filho, Assane decide voltar a Paris com uma proposta ousada para a família: ir embora da França e começar uma vida nova em outro país. Mas os fantasmas do passado estão sempre por perto, e o retorno de uma pessoa inesperada pode acabar com os planos dele”, informa a sinopse da plataforma sobre a nova temporada da série francesa. Estreia em 5 de outubro de 2023 na Netflix.

Dezesseis Facadas (Prime Vídeo) - 6 de outubro

Nessa mistura entre comédia e terror, a jovem Jamie (Kiernan Shipka) quer sair para aproveitar o Diad as Bruxas, mesmo que a data não seja feliz para sua mãe - 35 anos antes, três de suas amigas foram assassinadas na ocasião. Inesperadamente, a garota acaba viajando no tempo, voltando para dias antes do crime acontecer, tendo uma chance de impedí-lo. Estreia em 6 de outubro de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Uma Questão de Química (Apple TV+) - 13 de outubro

Inspirado por livro de mesmo nome, a série retrata Elizabeth Zott (Brie Larson), uma experiente química que usa seus conhecimentos para cozinhar e ganha a oportunidade de se tornar uma famosa apresentadora de TV. Estreia em 13 de outubro de 2023 na Apple TV+.

Goosebumps (Disney+) - 13 de outubro

No embalo do Halloween, a série de suspense traz um grupo de jovens numa cidade norte-americana que são expostos a diversas situações sobrenaturais. Estreia em 13 de outubro de 2023 no Disney+.

How To Be a Carioca (Star+) - 18 de outubro

Com Seu Jorge, Malu Mader, Débora Nascimento e Douglas Silva no elenco, a série de Carlos Saldanha traz seis histórias diferentes envolvendo moradores típicos do Rio de Janeiro e sua simpatia. Estreia em 18 de outubro de 2023, no Star+.

Scavengers Reign (HBO Max) - 19 de outubro

A animação com ar de sonho futurístico traz a tripulação de uma nave espacial em sua busca por sobrevivência num planeta desconhecido repleto de criaturas extraterrestres e paisagens paradisíacas. Estreia em 19 de outubro de 2023 no HBO Max.

O Lado Bom de Ser Traída (Netflix) - 25 de outubro

Às vésperas do casamento, e ciente de que tem muitas diferenças em relação ao noivo, Babi descobre que foi traída e promove diversas mudanças em sua vida. Inspirado no livro de mesmo nome de Sue Hecker (Débora Gimenez), o filme traz no elenco Giovanna Lancellotti, Leandro Lima e Camilla de Lucas. Estreia em 25 de outubro de 2023 na Netflix.

A Menina que Matou os Pais: A Confissão (Prime Vídeo) - 27 de outubro

Sequência dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, que se baseiam nas versões de Suzane von Ricthofen e dos irmãos Cravinhos, respectivamente, sobre o assassinado de Manfred e Marísia von Richtofen, A Confissão tem o foco nos bastidores da investigação do crime. Novamente, Carla Diaz será a protagonista ao lado de Leonardo Bittencourt e Allan Souza Lima. Estreia em 27 de outubro de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

O Poltergeist de Enfield (Apple TV+) - 27 de outubro.

A série busca reencenar momentos de terror vividos por uma família que diz ter experenciado fatos sobrenaturais em Londres, no ano de 1977, acompanhados por registros de áudios gravados à época. Estreia em 27 de outubro de 2023 na Apple TV+.