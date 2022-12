Streaming: série e filme se tornam vitrine do SUS para o mundo

No momento em que o longa Quando Falta o Ar desponta como um dos favoritos na primeira lista de indicados para o Oscar de melhor documentário, as irmãs Ana e Helena Petta, idealizadoras do projeto, voltaram ao set para gravar a terceira temporada da série Unidade Básica. Produzida pela Universal e disponível também na Globoplay, a série complementa o filme e vice-versa. “A terceira temporada fala muito sobre a pandemia. Trouxemos material de pesquisa do filme para a série”, contou Ana ao Estadão. O casamento entre as duas produções acabou reforçando a campanha “O SUS no Oscar”, que busca angariar apoios nacional e internacional para o documentário.

Personalidades

O movimento envolve personalidades como Caetano Veloso e Wagner Moura, que apresentou exibições do filme em Los Angeles, além de profissionais da linha de frente do SUS, entre eles a enfermeira Mônica Calazans, a primeira a receber a vacina contra a covid no País. No dia 21 sai a lista dos finalistas entre os 144 documentários selecionados.

Pandemia

O filme foi gravado no auge da pandemia e antes da vacina em lugares que, naquele momento, eram verdadeiras zonas de guerra: em São Paulo, no Hospital das Clínicas; no Recife, na UBS do Morro da Conceição; no Pará, no Hospital Municipal de Castanhal e com a equipe de saúde de Igarapé Miri; em Salvador, no Complexo Penitenciário Lemos de Brito; e, em Manaus, com a ONG SOS Funeral. O longa entra no circuito nacional dos cinemas em janeiro.

Momento heroico

“Quando Falta o Ar é um extraordinário registro de um momento a um só tempo heroico e macabro na história do Brasil contemporâneo: o auge da pandemia de covid-19. No estilo ágil e intimista do cinema direto, documenta-se para a posteridade o papel crucial do SUS”, disse Amir Labaki, diretor-fundador do festival É Tudo Verdade.

Linha do tempo

Com Caco Ciocler e Ana Petta à frente do elenco, a terceira temporada de Unidade Básica se passa entre março de 2020 e a chegada da vacina. “Durante a pandemia, todos os brasileiros foram a uma Unidade Básica da sua região para se vacinar”, disse Ana Petta. A nova temporada tem novidade no elenco: o ator Rodrigo dos Santos interpreta um médico negro que trabalha no Samu.

Epidemias

Gravada entre fevereiro e março de 2019, portanto antes da pandemia, Unidade Básica 2 teve como ponto de partida a volta de epidemias que pareciam erradicadas, como sarampo e tuberculose, em decorrência da redução de investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Diante do timing, o Universal TV transformou as chamadas da série em homenagens aos profissionais que estão hoje na linha de frente.

Em suas mãos

Produzido por Hillary e Chelsea Clinton, o documentário In Her Hands foi lançado em poucos cinemas nos EUA em 11 de novembro de 2022, mas chegou finalmente ao Brasil na Netflix. Com 1h30 de duração, o filme é uma imersão no universo violento e perigoso do Taleban e conta uma história que, se não fosse real, soaria inverossímil.

Uma câmera acompanha sem nenhum filtro ou grandes aparatos a jovem Zarifa Ghafari, de 26 anos, uma mulher extraordinária que atropelou o machismo e os talebans e se tornou a primeira prefeita de uma pequena cidade do Afeganistão durante o controle dos americanos no país, que durou 20 anos.