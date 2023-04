Amor entre idosos ganha importantes contornos sociais na peça ‘Mãos Trêmulas’

A temática da velhice tem aparecido nos palcos paulistanos em 2023 sob diferentes enfoques. Gabinete de Curiosidades, dirigido por Luciano Alabarse, e O Que Faremos com Walter?, encenação de Jorge Farjalla, são exemplos. Uma reflexão densa e incomum, no entanto, é o que propõe Mãos Trêmulas, drama de Victor Nóvoa, em cartaz no Auditório do Sesc Pinheiros. Sob a direção de Yara de Novaes, Plínio Soares e Cleide Queiroz interpretam um casal idoso que, descartado da sociedade, ressignifica sua relação com o mundo.

Os dois se conhecem em um ônibus lotado, algo tão normal na rotina de seres desfavorecidos, mas aquele era um dia que parecia disposto a liquidá-los. Ele, um ajudante de cozinha, acaba de ser demitido, enquanto ela, costureira das boas, também perdeu o emprego. A justificativa comum é que suas mãos trêmulas têm comprometido o desempenho das funções. São essas mesmas mãos que se tocam no percurso do coletivo e, a partir do nascimento de uma intimidade inesperada nesta altura da vida, começam a ganhar forças para enfrentar um cotidiano opressor.

Cleide e Plínio no centro da história: contra o cotidiano opressor, uma intimidade inesperada. Foto: Noelia Nájera

Nóvoa desenvolve uma pesquisa em torno de um recorte social periférico, como o recente Antígona Terceirizada, registrado em filme na pandemia. Com vários familiares na faixa dos 80 anos, ele ressalta que é importante frisar o contraste na abordagem de uma terceira idade desfavorecida em comparação com quem envelhece em situação financeira confortável.

Memórias

“Eu tenho um tio que trabalhou como pedreiro até pouco tempo porque não tinha escolha. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que não se acomodam nas memórias”, diz o autor. “Penso, neste texto, o idoso como um sujeito histórico que ainda interfere na realidade e pode experimentar o afeto, o toque, o sexo.”

A erotização dos personagens sob a visão poética de Nóvoa é o diferencial de Mãos Trêmulas, na opinião de Yara de Novaes. “Colocar no palco dois idosos que se apaixonam e vivem uma relação sexualizada é revolucionário”, declara. A diretora confessa que sofreu para achar o tom da montagem. Temia até parecer preconceituosa, mas, em uma noite de insônia, percebeu que não precisava inventar nada. Os corpos da dupla veterana irradiavam os significados propostos pela dramaturgia. Era só fazê-los se apropriar das falas dos personagens e esperar a reação da plateia.

De calcinha e sutiã, Cleide, 83 anos, contracena com Plínio, 68, vestindo cueca, e, se na maior parte da encenação o realismo é dispensado, o diminuto figurino abre espaço para outras leituras - como, além da possível sensualidade, um enorme abandono social.

Desamparados

“Essa perspectiva de que você sempre pode encontrar uma nova vida é mostrada de um jeito importante, mas não aliviamos a barra; não tem como cravar que eles serão felizes para sempre porque são dois velhos desamparados”, avisa a encenadora.

Encantada com a disponibilidade de Cleide, Yara sublinha que uma quase nudez da intérprete vai além da exposição da sua pele envelhecida. “O fato de ser uma mulher preta faz diferença e confere energia para que ela se desafie”, afirma. A diretora compartilha uma história que ilustra a superação de uma profissional quando testada em sua capacidade. Cleide enfrenta constantes dores no joelho que, mesmo de leve, podem comprometer sua movimentação. Uma bengala providenciada para imprevistos nos ensaios nem sequer se fez útil até agora. “Vai continuar lá, caso seja preciso na temporada, mas acredito que ninguém vai usá-la”, aposta Yara.