Antonio Fagundes fala sobre sucesso nas redes sociais: ‘A internet é a nova televisão’; veja vídeo

“A internet é a nossa nova televisão”, disse. “Eu sempre tinha muita dúvida se os veículos se comunicavam, se eu conseguiria fazer com que alguma pessoa que me via no Instagram fosse assistir à minha peça. E eu percebi que sim.”

Em entrevista ao Estadão no início do mês, o ator já havia mencionado sobre a influência da tecnologia na arte, mas para a televisão. Segundo ele, apesar de a tecnologia ter evoluído, o tempo gasto para utilizá-la “é muito maior”.