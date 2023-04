Armazém Companhia de Teatro questiona a arte em ‘Neva’

O isolamento forçado pela pandemia da covid causou sérios danos à Armazém Companhia de Teatro, uma das mais importantes do Brasil e que completou 35 anos de atividades ininterruptas no final do ano passado. Sem trabalho, diversos membros retornaram para suas cidades de origem, ameaçando a unidade do grupo - afinal, em sua trajetória, o elenco sempre investiu em uma linguagem fragmentada, que ordene o movimento do mundo a partir de uma lógica interna e coletiva. Para complicar, o piso de sua sede na Fundição Progresso, no Rio, foi corroído por cupins.

“Tantas adversidades me fizeram questionar qual seria o sentido de continuar a fazer teatro. E também qual a importância que esse trabalho tem para as pessoas”, comenta o diretor da companhia, Paulo de Moraes, que buscou respostas no próprio teatro: com um elenco diminuto (apenas três atores), montou o espetáculo Neva, em cartaz no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros. “É a nossa tentativa de reconstrução, diante do esfacelamento da companhia.”

Cena do espetáculo Neva, do dramaturgo chileno Guillemo Calderón, com direção de Paulo de Moraes e estrelado por Patrícia Selonk, Felipe Bustamante e Isabel Pacheco Foto: Mauro Kury

Escrita em 2005 pelo dramaturgo e diretor chileno Guillermo Calderón, a peça se passa em São Petersburgo, então capital do Império Russo, em um dia de 1905. Dentro de um teatro estão a alemã Olga Knipper (Patrícia Selonk), primeira atriz do famoso Teatro de Arte de Moscou e viúva do dramaturgo russo Anton Chekhov, e os intérpretes Masha (Isabel Pacheco) e Aleko (Felipe Bustamante). Juntos, eles buscam ensaiar O Jardim das Cerejeiras, mas são prejudicados por complicações internas e externas.

“Olga se sente incapaz de representar, porque o marido morreu de tuberculose seis meses antes, o que a faz questionar a importância do fazer teatral”, comenta Patrícia. “Ao mesmo tempo, fora do teatro, acontece uma intensa movimentação que foi real: manifestantes que marchavam para entregar uma petição ao Czar, por melhores condições de trabalho nas fábricas, foram fuzilados pela Guarda Imperial”, completa Moraes sobre o que ficou conhecido como Domingo Sangrento.

Duas situações de turbulência de distintas proporções, mas que questionam tanto a política como a arte. “Há algo de Beckett no texto, pois os atores esperam a chegada de outros, o que não acontece por causa do caos exterior”, observa Patrícia. “De uma certa forma, foi o questionamento que vivemos durante a pandemia: voltaremos? Quando? Importará para alguém?”

Apesar de ambientado no turbilhão político da Rússia do início do século 20, o texto de Calderón reflete sobre o Chile dos anos 1970 e, de uma certa forma, serviu para a montagem brasileira fazer alusão aos anos obscuros que marcaram a cultura recentemente.

“É um teatro eminentemente político, mas que se propõe mergulhar em uma linguagem poética cortante e num humor extremamente ácido”, diz o diretor, que espalhou 14 microfones de tipos diversos no palco. “O texto está em primeiro plano, daí a importância da palavra e, quando os atores falam nesses microfones, as sonoridades são diferentes: ora metalizada, ora mais realista”, diz Moraes. “Enquanto Masha é revolucionária, Olga é mais reformista e Alenko, conservador. Ao final, concordamos com o que diz Masha: ‘Não se sofre no teatro, mas na vida’.” Em tempo: o piso da sede foi reformado com a ajuda de uma vaquinha virtual. O teatro ainda importa.

Neva

Teatro Paulo Autran.

Sesc Pinheiros.

R. Pais Leme, 195.

6ª e sáb., 21h. Dom., 18h.

R$ 40. Até 14/5