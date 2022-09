Artes cênicas e circenses estão em ‘Vera que Vê o Mundo’; veja outras opções de teatro

A peça infantil Vera que vê o mundo, da Cia Linhas Aérea, segunda obra de sua trilogia que privilegia protagonistas mulheres, conta a história de Vera, uma menina que, sozinha pelo mundo, parte em busca de Caio, que foi levado para o castelo da Rainha da Neve, e condenado a viver em um mundo sombrio.

Protagonizado pelas atrizes Ziza Brisola e Patrícia Rizzi, a peça tem texto inédito de Paulo Rogério Lopes inspirado no conto A Rainha da Neve (1844), do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. A direção é de Leopoldo Pacheco.

Vera sai em busca de Caio, que foi viver no castelo da Rainha da Neve

Neste nosso espetáculo, a figura feminina vem como protagonista e como heroína clássica, que vai cumprir uma jornada de herói e se transformar. Não vou dizer que não poderia ser uma bruxa ou uma princesa, mas ela está nesse contexto, de estar sendo a protagonista que move a história”, diz Ziza Brisola.

A trajetória de Vera e Caio é contada com recursos circenses, por meio de uma estrutura cênica de cinco metros de altura.

“A gente pode subir nessa estrutura e criar essa imagem dos personagens que voam, por exemplo. A corva que está pendurada, do rio que desce de ponta cabeça, da jardineira que está em cima da perna. A gente utiliza essas imagens que o circo traz para dizer o que as palavras não conseguem, fazer esse visual mais atrativo para as crianças” explica Patrícia Rizzi.

O espetáculo também apresenta a mensagem da necessidade preservação ambiental, já que, pelo caminho, a menina Vera encontra rios poluídos e pessoas que fazem muito mal à natureza.

Estreia sáb. (10). Sáb., 11h. Sesc Consolação. Teatro Anchieta. Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. R$ 7,50/R$ 25. Até 22/10. Compre seu ingresso.

Ney no palco

O musical Ney Matogrosso – Homem com H celebra a trajetória de um dos mais importantes cantores da música brasileira. No espetáculo escrito por Emilio Boechat e Marilia Toledo, que assina também a direção ao lado de Fernanda Chamma, Ney é interpretado pelo ator Renan Mattos. Outros nomes importantes da música brasileira como Cazuza e Rita Lee também fazem parte do musical. Esteia hoje (9). 6ª, 20h30; sáb., 15h30 e 20h30; dom., 15h30 e 20h. 033 Rooftop. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. R$ 75/R$ 250. Até 30/10. Compre aqui.

60 anos de carreira

O espetáculo musical Seu Neyla, com texto de Heloísa Perrissé e direção de José Possi Neto celebra os 60 anos de carreira do ator Ney Latorraca, que interage com o elenco que estará no palco por meio de um telão, participando da encenação que relembra fotos marcantes de sua trajetória. Estreia hoje (9). 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. Teatro Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis. R$ 50/R$ 180. Até 25/9. Garanta seu lugar.

Dramas pessoais

A atriz Maitê Proença protagoniza a peça O Pior de Mim, com texto de sua autoria e direção de Rodrigo Portella. No monólogo, Maitê tomo como ponto de partida suas histórias pessoais para falar de bloqueios comuns a vida de muitos, causados por conflitos e relações familiares. Estreia hoje (9). 6ª, 21h. sáb., 20h. Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. R$ 60/R$ 120. Compre aqui.

Maitê Proença protagoniza a peça O Pior de Mim

A história de um amor

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, apresenta Giselle, balé protagonizado por Amanda Gomes e Wagner Carvalho, primeiros bailarinos da Ópera de Kazan. Em dois atos, com música de Adolphe Adam, o espetáculo conta a história de uma camponesa chamada Giselle, que padece de uma desilusão amorosa, após descobrir a traição de seu amor, um nobre disfarçado. Sáb. (10), 20h; dom. (11), 18h. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722. Santo Amaro. R$ 80/R$ 120. Compre seu ingresso.

Leopoldina em foco

O espetáculo Leopoldina, Independência e Morte, com direção de Marcos Damigo, recria três momentos da vida da arquiduquesa austríaca que se mudou para ao Brasil para se casar com D. Pedro. O texto aborda as primeiras impressões de Leopoldina sobre o país, seu envolvimento no processo da Independência e suas últimos dias de vida. 6ª, 19h; sáb. e dom., 17h. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112, Centro. R$ 30. Confira informações sobre o ingresso.

Mistura de Brasil com Egito

Na comédia autobiográfica Bagagem, o ator Marcio Ballas conta a trajetória de seus pais, que nasceram no Egito e migraram para o Brasil fugidos da guerra. De maneira poética e bem-humorada, Ballas, sob direção de Rhena de Faria, transformou a história em pequenas crônicas que falam sobre infância, amigos e férias. 3ª, 20h. Teatro Eva Herz. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista. R$ 60. Compre aqui.

A formação da sociedade

Da mundana companhia, a peça Os Insensatos, com texto de André Sant’Anna, parte dos estudos das relações entre o povo tupinambá e os colonizadores portugueses para abordar temas como o mal-uso da coisa pública, o consumismo, o desinteresse pela racionalidade e a relação superficial com o conhecimento. 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 9/R$ 30. Até 18/9. Garanta seu ingresso.