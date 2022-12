As melhores peças de 2022, segundo o crítico Dirceu Alves Jr.

Especial para o Estadão - O espaço teatral em São Paulo no ano de 2022 foi marcado por uma variedade de temas, desde discussões raciais e sobre a morte até uma encenação que dialoga com um filme - de quebra, teve ainda a volta do prefeito Odorico Paraguaçu. Veja quais foram os dez melhores espetáculos do ano que termina:

Vigorosa adaptação do clássico do norueguês Henrik Ibsen Foto: Ronaldo Gutierrez

Um Inimigo do Povo

O diretor José Fernando de Azevedo injeta discussões raciais e movimentação de classes em vigorosa e surpreendente adaptação do clássico do norueguês Henrik Ibsen.

Versão de Nelson Baskerville para obra de Shakespeare Foto: Ronaldo Gutierrez





Anjo de Pedra

Ricardo Gelli e Sara Antunes se consolidam como grandes atores na versão do diretor Nelson Baskerville para a obra de Tennessee Williams.

Provocativa reflexão sobre a morte, do uruguaio Sergio Blanco Foto: Nairi Aharonian

Cuando Pases Sobre Mi Tumba

Apresentado no Mirada, em Santos, o espetáculo escrito e dirigido pelo uruguaio Sergio Blanco passou pelo Sesc Consolação com uma provocativa reflexão sobre a morte.

Laila Garin arrebata na versão da obra de Clarice Lispector Foto: Beto Oliveira





A Hora da Estrela ou o Canto de Macabéa

Continua após a publicidade

Laila Garin, como sempre, arrebata na pele da protagonista desta versão musical do livro de Clarice Lispector com canções compostas por Chico César e direção de André Paes Leme.

Janaína Leite dirige a adaptação da obra de Georges Bataille

A História do Olho - Um Conto de Fadas Pornô-Noir

A dramaturga e diretora Janaina Leite pode ter chocado até os menos conservadores com sua livre investida pornográfica sobre a obra de George Bataille, mas quem viu, com certeza, não saiu do teatro indiferente.

O elenco da peça Tudo, com o diretor Guilherme Weber. Foto Annelize Tozetto Foto: Annelize Tozetto





Tudo

Continua após a publicidade

O diretor Guilherme Weber levou ao palco três ótimas fábulas sobre a crise do capitalismo escritas pelo argentino Rafael Spregelburd. No elenco estrelado, destaque absoluto para a atriz Dani Barros.

Elias Andreato dirige Odilon Wagner e Claudio Fontana Foto: João Caldas Fº

A Última Sessão de Freud

Sob a direção de Elias Andreato, os atores Odilon Wagner e Claudio Fontana interpretam Sigmund Freud e C.S. Lewis em uma oportuna discussão sobre religião e tolerância.

Cássio Scapin brilha como Odorico Paraguaçu Foto: Ronaldo Gutierrez

O Bem-Amado

Ricardo Grasson dirigiu a bem-sucedida e atualíssima versão musical do clássico político de Dias Gomes embalado por canções de Zeca Baleiro. Cassio Scapin, como o prefeito Odorico Paraguaçu, liderou o afinado elenco.

Continua após a publicidade

Cena dirigida por Jorge Farjalla e interpretada por Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller. Foto: Priscila Prade /Priscila Prade

Brilho Eterno

Sempre surpreendente, o diretor Jorge Farjalla criou uma encenação que dialoga com o filme de Michel Gondry e, entre a melancolia e o humor, prova que teatro também pode atrair o interesse de um grande público jovem.

A atriz Regina Braga faz uma homenagem a São Paulo na peça São Paulo. Foto: Fernando Sant'Ana

São Paulo

Sob a direção de Isabel Teixeira, a atriz Regina Braga interpreta textos, conta histórias e canta músicas inspiradas no cotidiano da maior metrópole do país em um espetáculo que fascina e ensina.