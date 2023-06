Aula de dança em presídio pode libertar homens num lugar feito para prendê-los? Conheça experiência

THE NEW YORK TIMES - CHINO, Califórnia – Quando você pensa em homens na prisão, provavelmente não pensa em dança. Mas era isso o que alguns aqui da Instituição da Califórnia para Homens estavam fazendo: dançando para convidados.

Não parecia nada de mais: alguns caminhando, outros correndo, outros meio que brincando de estátua. De todo jeito, os homens se moviam livremente dentro de um local que restringe e regula o movimento. Estavam se movendo juntos, de repente vulneráveis, abertos, confiantes – de maneiras que a cultura prisional e as vidas que os levaram à prisão os ensinaram a não ser. A dança possibilitava que fossem vistos – e se vissem – de outros modos.

O coreógrafo Dimitri Chamblas Foto: Michael Tyrone Delaney/The New York Times

A apresentação era a cerimônia de formatura de um novo programa chamado Cura Narrativa Corporificada, uma aula que é bastante incomum e, ao mesmo tempo, representativa da mudança das normas nas prisões americanas. De um ângulo, faz parte de um esforço nacional para se afastar da punição e se aproximar da reabilitação e da cura, às vezes por meio das artes. Na Califórnia, após uma seca de financiamento nos anos 2000, os programas de artes nas prisões vêm se expandindo desde 2013, com programas em todas as instalações estaduais desde 2017.

O que faz com que a aula seja tão inusitada é a dança, muito mais rara do que as artes visuais, o teatro e a música nos programas de artes da prisão. Um motivo, lembrado por alguns dos homens em Chino, é que a dança vai contra os códigos de comportamento masculino da cultura prisional.

Amie Dowling, coreógrafa e professora da Universidade de São Francisco com mais de vinte anos de experiência trabalhando em prisões, apontou para outra possibilidade. “A dança dá uma sensação de libertação e potência”, disse ela, e isso pode ser uma ameaça para “sistemas de controle e contenção, como as prisões”.

Mas os homens na prisão de Chino estavam dançando. Isso aconteceu tanto por uma consequência da mudança de ideias sobre quais oportunidades deveriam ser oferecidas às pessoas na prisão quanto por um pouco de acaso. Entre as pessoas surpresas com as mudanças estavam os dois homens que haviam iniciado o programa de dança por dentro e o coreógrafo francês que era seu improvável colaborador.

“NINGUÉM DANÇA NA PRISÃO”. Foi assim que Kenneth W. Webb se lembrou de ter respondido à sugestão de seu amigo Dimitri Gales de que começassem nas aulas de dança.

Eles foram encarcerados na Prisão Estadual da California, na desolada cidade de Lancaster. Em 2008, quando Webb tinha 17 anos, ele atirou e matou um jovem de 18 anos depois de uma festa. Foi condenado por assassinato em primeiro grau e tentativa de homicídio premeditado, sentenciado a 50 anos de prisão. Gales tinha 19 anos em 2011 quando se envolveu em um tiroteio de gangue durante o qual alguém foi ferido (não por Gales). Condenado por tentativa de homicídio, ele foi condenado a 18 anos de prisão.

Em 2018, Webb e Gales estavam morando no pátio A, a Instalação de Programação Progressiva, onde os presos da seção de segurança máxima são admitidos por meio de boa conduta e têm acesso a aulas de reabilitação.

Gales, que também é conhecido por Buda e é irmão do rapper YG, estava tentando ensinar a um amigo uma dança chamada Reject quando teve a ideia de dar aulas. “Parecia super maluco”, disse Gales, mas ele convenceu Webb e os dois escreveram uma proposta enfatizando o papel da dança na reabilitação. Para sua surpresa, a proposta foi aprovada.

Eles mesmos davam as aulas, inventando passos de hip-hop e R&B para cerca de vinte outros presidiários – o que gerou piadas sobre rebolados e “a turma do jeans apertado”. Mas Gales não se intimidou. “Estávamos indo contra toda uma cultura que define a dança como algo fraco, como se não fosse coisa de homem”, disse ele. “As pessoas acham que somos bandidos, mas ‘Não, mano, eu sou uma pessoa normal’”.

Gales e Webb também estavam fazendo outras aulas. Algumas eram organizadas por Bidhan Chandra Roy, professor de inglês da Universidade Estadual da Califórnia, em Los Angeles, que ficou tão comovido com as histórias dos presos que a missão de divulgá-las para o mundo quase tomou o controle de sua vida.

A Words Uncaged, uma organização fundada por Roy em 2015, usa técnicas da terapia narrativa (que ajuda os participantes a refletir criticamente sobre suas histórias de vida) e as aplica aos objetivos da justiça restaurativa (reparação de danos) em várias prisões do sul da Califórnia.

Muitas aulas de artes na prisão são financiadas pelo estado por meio do Conselho de Artes da Califórnia. Mas centenas de outros programas, como a Words Uncaged, são dirigidos por voluntários e financiados por doações privadas, muitas vezes afiliados a instituições como universidades, que fornecem subsídios e o tipo de endosso que ajuda a obter a aprovação dos carcereiros.

A Words Uncaged divulga a escrita e a arte geradas em suas aulas por meio de publicações e exposições. Não tinha nada a ver com dança até que Gales e Webb pediram a Roy que encontrasse um professor para eles. “Eles queriam alguém do hip-hop”, disse Roy. “Mas isso só iria reforçar todos os estereótipos dos quais estamos tentando fugir”. Então, em vez disso, Roy trouxe Dimitri Chamblas.

CHAMBLAS CONHECIA MUITO BEM lugares onde homens não dançavam. Tinha nascido em um desses lugares: uma vila nos Alpes franceses. Quando bailarinos da vizinha Lausanne, na Suíça, visitaram seus pais, ele ficou fascinado com seu estilo de vida itinerante. Começou a fazer aulas de dança no vilarejo, era o único menino, e aos 10 anos deixou a família e a casa para entrar na escola do Balé da Ópera de Paris.

Aos 15 anos, foi para o departamento de dança contemporânea do Conservatório Nacional de Lyon, onde fez amizade com colegas de turma que viriam a ser famosos: Benjamin Millepied e Boris Charmatz. Assim que Chamblas e Charmatz se formaram, em 1992, eles coreografaram um dueto chamado “Á Bras-le-Corps”, que dançam ainda hoje.

O objetivo deles era quebrar as regras que haviam aprendido – sobre esconder o peso, o cansaço e os ruídos do esforço. O que Chamblas aprendeu com esse trabalho, disse ele, foi a importância do contexto. Em dado momento, ele rolava e se sentava no corpo passivo de Charmatz, preso ao chão. Era uma ideia formal: um corpo ativo, o outro inativo. Mas quando eles dançaram em um simpósio sobre HIV/AIDS, virou uma imagem sobre os vivos e os mortos.

Pulemos a bem-sucedida carreira de Chamblas como dançarino, coreógrafo e produtor até 2017, quando ele se mudou para Los Angeles para assumir como reitor da escola de dança do Instituto de Artes da Califórnia. Em 2019, a pedido de Roy, Chamblas se encontrou com Webb e Gales e alguns outros presidiários na prisão de Lancaster e saltou direto para os exercícios de movimento no modo “Á Bras-le-Corps” – os internos sentindo os pesos de olhos fechados, tentando dançar grande dentro de um lugar pequeno.

Depois dessa sessão, os homens começaram espontaneamente a contar suas histórias a Chamblas. Ele ficou tão comovido com sua franqueza que procurou um motivo para continuar voltando. Então, bolou um objetivo de longo prazo: uma turma de dez alunos criaria uma coreografia com ele e a apresentaria para os visitantes. A data provisória era abril de 2020.

A PERSPECTIVA DESSA APRESENTAÇÃO foi o que me levou à prisão de Lancaster em março daquele ano. Chamblas me disse que sua aula semanal era precária, às vezes cancelada no último minuto porque a prisão estava fechada por um motivo ou outro. Mas, no dia da minha visita, minha autorização de segurança foi confirmada e minhas roupas não infringiam nenhuma das regras, então Chamblas e eu fomos escoltados por uma série de portões duplos e atravessamos o pátio ensolarado até o prédio educacional.

Depois de todo esse controle e vigilância, toda essa coreografia carcerária, fiquei surpreso ao ver que Chamblas e eu fomos deixados sozinhos com os participantes numa sala de aula como você pode encontrar em qualquer faculdade subfinanciada. Todos receberam Chamblas com abraços.

Chamblas estava pegando pesado, como disse Albert Jerome Beckley Jr., “empurrando a gente para fora da nossa zona de conforto” – e eles eram gratos por isso. O que eles mais queriam dizer era como as aulas de dança, junto com outras aulas da Words Uncaged, já os haviam mudado.

“A gente fazia parte de gangues violentas”, disse Beckley, que está cumprindo 50 anos de prisão por assassinato. “Mas consegui me encontrar e gosto mais de mim agora”.

Beckley comparou a aula a um teste. A ousadia de dançar gerou provocações de outros presos, mas, se antes ele poderia ter reagido com violência, agora ele dava risada. “Se você consegue mandar bem nesta aula, perde o medo do que os outros pensam de você”, disse ele. “É uma grande prova de reabilitação”.

Talvez essa linguagem soe como algo ensaiado para o conselho de liberdade condicional. Mas Webb, que fala como um filósofo e não foi o único a se descrever como tímido, também falou sobre a aula como a extensão de uma comunidade que eles estavam construindo para questionar a cultura da prisão e criar “faróis de positividade”. Agora, os internos que não estavam nas aulas perguntavam como poderiam participar.

“É a esperança que temos”, disse Rashan Greene, outro aluno. “Eles querem isso”.

As aulas da Words Uncaged ensinaram os homens a analisar seus sentimentos; o efeito da aula de Chamblas foi físico. “Sabemos que às vezes somos agressivos”, disse Beckley, “mas tivemos de nos aprofundar nas emoções que reprimimos por tanto tempo. Empatia, medo, tristeza. Quando comecei a abraçar essas emoções, meus movimentos ficaram mais fluidos. Comecei a fazer coisas que nunca pensei que poderia fazer. Foi incrível”.

A dança que os homens estavam criando com Chamblas tomava alguns movimentos de empréstimo da coreografia de sua vida na prisão – ficar parado no chão quando soa o alarme, fazer fila para a chamada periódica. Às vezes, eles recitavam frases sarcásticas de seu passado, como “Você é irredimível”. Mas até mesmo o simples ato de correr e parar, como numa brincadeira de estátua era colorido pelo contexto.

Oscilando entre o ordinário e o extraordinário, essa dança poderia ser ter sido uma performance poderosa. Mas, alguns dias depois, todo o projeto enfrentou adiamentos aparentemente perpétuos, pois a prisão foi fechada em resposta a uma ameaça que vinha do outro lado dos muros: uma pandemia.

EM ABRIL DE 2020, Gales me contou por telefone como ele e seus colegas, agora confinados nas suas celas a maior parte do dia, na versão prisional da quarentena, continuavam trabalhando em passos de dança que cabiam naqueles espaços restritos. “A gente queria muito poder entrar no TikTok”, disse ele. “Iríamos dominar o mundo”.

Naquele mês de junho, Webb me disse que ele e Gales agora às vezes podiam dançar juntos no pátio. Ele também teve permissão para usar a sala de arte e, ao longo do ano, algumas de suas pinturas foram exibidas em galerias de Los Angeles e online. Sua mãe, Gina, reagiu à sua arte com espanto. “É a dor dele que eu nunca vi”, disse ela.

Ao longo de 2020 e grande parte de 2021, os planos de reiniciar as aulas de dança continuaram sendo cancelados. Um a um, muitos dos participantes foram transferidos para outras prisões. Por causa do histórico de bom comportamento, Webb foi transferido para uma instalação de segurança inferior em Chino. Gales, cuja sentença foi comutada pelo governador da Califórnia em reconhecimento ao trabalho que fez para se transformar, saiu em liberdade condicional em abril de 2022.

Em Chino, Webb pediu a Roy e Chamblas que reiniciassem a aula de dança lá. E foi o que fizeram no outono de 2021, desta vez ministrando o curso juntos. O foco mudou mais para o trauma e como ele vive no corpo. Chamblas se lembra de ter feito um exercício de confiança com um novo aluno, que deveria fechar os olhos para Chamblas segurar seu peso.

“O corpo dele estava super agitado”, disse Chamblas, “e depois ele disse que seu corpo queria me bater”. O exercício liberou uma memória reprimida de abuso na infância.

EM NOVEMBRO PASSADO, a apresentação tão adiada finalmente aconteceu. O único participante original era Webb, mas entre os cerca de quarenta convidados que lotaram o ginásio da prisão de Chino, estava outro: Gales. Parecendo um pouco atordoado, ele disse que era “um momento de círculo se fechando”.

Embora a performance tenha sido intitulada “Transformação”, parecia bem mundana. No entanto, como aqueles homens vestiam macacões laranja com a palavra “presidiário”, o fato de eles passarem um pelo outro, às vezes se empurrando, ganhava um teor de ameaça de violência muito crível. Da mesma forma, a visão de um homem correndo em grandes círculos teve um impacto especial naquele lugar onde esse movimento rápido e livre normalmente é proibido.

Cada vez que os homens se tocavam ou se carregavam, pareciam desafiar o ambiente onde tais expressões de confiança e ternura são raras, até mesmo perigosas. Era de uma beleza corajosa.

Após a apresentação, os homens se reuniram com os visitantes e leram em voz alta um texto reflexivo e emocionado que haviam feito para a aula. Os visitantes souberam que alguns foram presos por crimes (graves, terríveis) cometidos quando mal eram adultos e que alguns foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os homens falaram sobre suas famílias, seus arrependimentos e como eles trabalhavam duro para mudar. Os internos choraram. Os ouvintes também.

Que tipo de transformação era essa? É difícil medir os efeitos dos programas de artes na prisão, mas um relatório de 2021 resumiu as descobertas sobre como esses programas ajudam os participantes a aprender habilidades de enfrentamento e a se curar de traumas, reduzir a ansiedade e a raiva, criar comunidades no isolamento da cadeia e se reintegrar com suas comunidades após a soltura.

Nenhum dos mais de cem participantes da Words Uncaged que saíram da prisão foi reencarcerado, disse Roy. Muitos aconselham os mais jovens. Webb disse que este era seu sonho pós-prisão: “Posso falar com os garotos. Posso ser útil”.

Mas Dowling, a professora da Universidade de São Francisco, fez uma observação diferente. “Por que nos surpreendemos com o talento e a imaginação?”, ela perguntou. “Recebemos tanta desinformação sobre as pessoas na prisão. A reabilitação é recíproca, mesmo. Nós de fora também precisamos dela”.

No estacionamento após a apresentação, Chamblas parecia meio melancólico. Mais cedo, ele tinha me contado sobre estar em Paris, dirigindo um vídeo de moda para a Chanel, e voltar no meio das filmagens para não perder a aula semanal na prisão. “São as melhores pessoas que conheço em Los Angeles”, disse ele.

Gales me contou sobre seus planos de entrar no mundo do cinema e da moda e disse que passava muito tempo com a família de Chamblas. (“É meu camarada, estou sempre na casa dele”).

Já indo embora, a imagem da apresentação que se repetia na minha mente era a do homem correndo em círculos. Dentro da prisão, a liberdade daquele movimento simples parecia chocante – e agora ganhava novos significados. O homem era Webb. Ele vai poder sair em liberdade condicional em 2031.

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU