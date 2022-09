Bailarinos da Ucrânia: o conhecimento corporal como arma contra o trauma

GIA KOURLAS (THE NEW YORK TIMES) - Anna Vinogradova, artista de dança independente que vive em Kiev, na Ucrânia, não carrega nenhuma arma. Nem é particularmente patriota, disse ela. Seu corpo, no entanto, está falando. “É como se eu fosse uma arma. E vou ficar aqui para proteger a cidade”, disse. Ela sabe que não consegue defender as pessoas. Sabe que o exército está se encarregando disso. “Mas, com minha presença e energia, estou lutando.”

Antes da invasão russa em 24 de fevereiro, Vinogradova ajudava a administrar uma pequena escola de dança para crianças. Ela também se apaixonara pelo pole dance, o que a levou a fazer um trabalho satírico, combinando stand-up e pole dance, que ela apresentava em um clube de strip.

Os tempos mudaram. “É vida ou morte, e tem muitas coisas que precisam ser feitas”, disse Larissa Babij, dançarina ucraniana americana que vive na Ucrânia desde 2005 e agora trabalha na fundação Heroes Ukraine para apoiar uma unidade das forças de operações especiais do país.

Histórias de bailarinos ucranianos viraram manchetes nos Estados Unidos e na Europa, mas eu estava curiosa sobre o contingente menos conhecido de artistas da Ucrânia. Nos últimos meses, conversei com mais de uma dúzia de artistas para saber sobre como a cena de dança era e o que ela se tornou.

Muitos dançarinos deixaram a Ucrânia para viver e trabalhar em outros lugares. E muitos dos que permaneceram não estão pensando em dança, compreensivelmente. Há muito mais para enfrentar, mesmo quando não tem bomba caindo. Alguns estão usando seu conhecimento de corpos e dança de maneira prática para ajudar os militares (e eles mesmos) a lidar com o estresse mental e a tensão física da guerra. Outros estão encontrando consolo nas rotinas simples, mas essenciais, que mantêm o corpo de pé – dormir e tomar banho, alongar e respirar.

Viktor Ruban, artista de dança, acadêmico e ativista, disse que vê isso como uma prática somática que vem “do impulso do corpo”. Ele também falou sobre choro. Ele não é de chorar. Mas, quando as lágrimas vêm, ele as deixa fluir. “A amplitude das emoções é muito, muito grande”, disse ele. “Sinto uma tensão no peito e também uns espasmos musculares, fico com os pés trêmulos, os braços trêmulos, as palmas das mãos suadas. E perceber o que está acontecendo no corpo já ajuda muito.”

Além de garantir a liberdade da Ucrânia, não há um tema que una as histórias desses artistas. Como poderia haver? Eles são indivíduos em tempos de guerra, reagindo à ela e à sua própria realidade de maneiras diferentes. Os artistas de dança têm uma sensibilidade particular à forma como o trauma habita o corpo. Muitos com quem falei têm experiência em trabalho somático, que coloca em evidência a experiência interna do movimento: sentir sensações dentro do corpo. É menos uma questão de mudar a fisicalidade externa e mais de sentir como o movimento afeta você de dentro para fora. Pode ser robusto, ou lento e metódico; tende a ser calmante e centralizador. O objetivo é desenterrar uma maior consciência da conexão mente-corpo. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU