Bastidores do filme ‘Tubarão’ inspiram comédia na Broadway que tem filho de um dos atores no elenco

AP - The Shark Is Broken (O Tubarão Está Quebrado) - peça escrita e estrelada pelo filho de uma das estrelas do filme Tubarão, o falecido Robert Shaw (1927-1978) - vai chegar neste verão americano à Broadway, algo bem adequado para uma história sobre um grande tubarão branco.

“É acima de tudo uma comédia. Mergulhamos nos elementos sérios, mas nossa intenção é entreter”, disse Ian Shaw, que interpretará seu pai - e cujos créditos teatrais incluem War Horse e Common no National Theatre e Muito Barulho por Nada no West End.

Ian Shaw no papel do pai, Robert, em ‘The Shark Is Broken’. Foto: Helen Maybanks/AP

Três atores

A peça é um olhar dos bastidores sobre os três atores principais do filme de Steven Spielberg: Robert Shaw, como caçador de tubarões; Roy Scheider, como chefe de polícia; e Richard Dreyfuss, como oceanógrafo. Os três atores tiveram momentos tensos por causa dos muitos atrasos e do mau funcionamento do tubarão mecânico.

“Foi uma filmagem muito cansativa e difícil”, lembrou Shaw. “E havia um choque de personalidades, principalmente entre meu pai e Richard Dreyfuss. Mas é complicado, porque eles também eram amigos, às vezes.”

Ian Shaw explicou que a peça - já apresentada no Festival Fringe de Edimburgo, na Escócia, e em Londres - foi editada e reeditada várias vezes antes da estreia na Broadway (onde, por sinal, ele também chega como estreante). Shaw tem a bênção da família para explorar um momento especialmente difícil para os três atores.

“Na peça, todos eles enfrentam seus demônios e nem sempre da melhor maneira possível”, revela o ator. “Até certo ponto, eu estava enfrentando o demônio do meu relacionamento com meu pai e, para mim, foi um processo muito bom.”

Muitos atribuem a Tubarão o impulso inicial e a origem da cultura de blockbuster de Hollywood. O longa chegou aos cinemas em junho de 1975 e se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos até que Star Wars foi lançado e o superou dois anos depois. O filme também nos deu a frase clássica “Você vai precisar de um barco maior!” e deixou, como resultado, muitas pessoas com medo de entrar no mar. “Uma das coisas que adoro no filme é que você não sabe o que vai acontecer”, ressaltou Shaw. “Vai da comédia ao horror num piscar de olhos. E tentamos fazer a mesma coisa com a peça.”

Richard Dreyfuss, Roy Scheider e Robert Shaw, em cena de 'Tubarão', em 1975. Foto: Universal Studios Home Entertainment

Candidata

Escrito por Shaw e Joseph Nixon a partir de entrevistas e histórias da família Shaw, The Shark Is Broken foi indicado para melhor comédia no Olivier Awards de 2022. As apresentações começam em 25 de julho no John Golden Theatre, em Nova York, sob a direção de Guy Masterson.

A peça chega aos Estados Unidos logo após a exibição de um musical que também falava sobre a produção de Tubarão: baseado no livro de memórias do roteirista Carl Gottlieb, The Jaws Log (1975), o musical Bruce estreou no Seattle Rep em 2022. Esse musical - que traz no título o próprio apelido do tubarão mecânico - se centra na figura do jovem Spielberg enfrentando mau tempo, mar revolto, locações hostis, furos de orçamento, atrasos intermináveis e um Bruce altamente disfuncional no papel do tubarão. /TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU