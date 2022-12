Cisne Negro encena ‘O Quebra-Nozes’ na despedida do Teatro Alfa

Foi em um passeio pela tradicional feirinha do Masp, no início dos anos 1980, que a bailarina Hulda Bittencourt (1934-2021) encontrou um boneco quebra-nozes e, a partir desse momento, não teve dúvida: iria montar o clássico espetáculo criado em 1891 pelo compositor russo Tchaikovski. “É uma obra universal, que faz parte dessa festividade familiar que é o Natal”, diz Dany Bittencourt, que se orgulha em dizer que foi a primeira protagonista da coreografia. E, seguindo essa tradição, o grupo apresenta o balé no Teatro Alfa, em São Paulo, até o dia 18 – será o último espetáculo no teatro, que fecha as portas em janeiro.





Cena do balé 'O Quebra-Nozes', com a Cisne Negro Cia de Dança Foto: Reginaldo Azevedo





Como nas edições anteriores, essa 39.ª terá convidados especiais. Além do ator Felipe Carvalhido, que vive o personagem Drosselmeyer há 15 anos, o grupo conta ainda com os primeiros-bailarinos do Theatro Municipal do Rio Márcia Jaqueline e Cícero Gomes, e de Isabella Gasparini e Luca Acri, que são solistas do The Royal Ballet de Londres.

O ESPETÁCULO

O balé O Quebra-Nozes, que é embalado pela música de Tchaikovski, leva o público a um mundo de sonho e encantamento. Em uma noite de Natal, a pequena Clara ganha muitos presentes e, entre eles, recebe de seu tio Drosselmeyer, que faz várias mágicas para distrair os convidados, um quebra-nozes, que ela deixa do lado da árvore e vai dormir – mas volta procurando pelo boneco que ganhou. “Quando o tio a faz adormecer, Clara começa a sonhar e, daí, tudo que havia naquela festa se transforma de alguma maneira, tudo fica maior, ganha volume”, explica Dany, também diretora artística da companhia.









E assim, nesse clima de fábula, a menina é transportada para o Reino das Neves e o Reino dos Doces. A partir de então, os brinquedos ganham vida, dançam e lutam, em uma mistura de realidade e fantasia. Como será o caso do boneco quebra-nozes, que “ganha tamanho, depois entra numa batalha com o rei rato”, conta a diretora. “Então, o rei rato é morto e o tio de Clara o transforma em príncipe, e passam do Reino das Neves para o Reino dos Doces”, revela Dany.





Agora, com todos no Reino dos Doces, danças típicas de vários países são apresentadas pelo quebra-nozes para Clara. Além da Valsa das Flores, que ela dança junto, tem o grand pas-de-deux da Fada Açucarada. “Essa é a cena mais difícil a ser dançada”, conta Dany. “E eu sempre convido casais internacionais para dançar, mas sempre brasileiros que estão brilhando no exterior, aos quais o público não tem acesso aqui.” E ela revela, com exclusividade, a novidade deste ano. “Coloquei um coraçãozinho no boneco e ele chega até o colo da Clara levitando.”

Cisne Negro Cia de Dança

Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722. Tel. 5693-4000. 4ª a 6ª, às 20h30; sáb., às 17h e 20h30; dom., às 15h e 18h30. R$ 100/ R$ 160. Até 18/12.