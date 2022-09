Clássicos, comédia e suspense: veja opções de peças em cartaz

Na peça Horror Lavanda, de Rui Xavier, o julgamento de um grande industrial acusado de assassinar brutalmente uma criança coloca um advogado que precisa decidir se aceita o caso que pode mudar sua vida profissional, sem ter a certeza da inocência de seu cliente. A direção é de Gustavo Trestini e a idealização e atuação do ator Munir Kanaan. 4ª a 6ª, 20h; sáb., 18h. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 8/10.

Da obra de Suassuna

A comédia As Conchambranças de Quaderna - O Caso do Coletor Assassinado, da obra de Ariano Suassuna, com da Cia. Vúrdon de Teatro Itinerante e Beijo, traz o personagem Pedro Dinis Quaderna, do Romance d’A Pedra do Reino, fazendo uma série de conchavos para resolver situações, tirando proveito de tudo e de todos, para resolver uma questão política no governo da Paraíba. A direção é de Fernando Neves. 4ª (21) e 5ª (22), 19h. Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. R$ 30.

Em grupo

O espetáculo chileno Dragon, com dramaturgia e direção de Guillermo Calderón, mostra a reunião de um coletivo de arte que se reúne para definir sua próxima instalação artística. O tema escolhido, em vez de uni-los, quase destrói o grupo e, diante disso, eles precisam decidir se seguem em frente com o projeto. A apresentação faz parte da sexta edição do Mirada – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 4ª (21) e 5ª (22), 20h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. R$ 12/R$ 40. Compre aqui.

Elenco do espetáculo 'A Culpa é do Cabral'

Coletivo de humor

O espetáculo A Culpa É Do Cabral - O Show reúne os humoristas Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura para uma apresentação de stand-up, com piadas e histórias que mostram a diversidade de temas e observações sobre a realidade brasileira. 2ª (19), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 100/R$200. Garanta o seu lugar.

Bater das botas

O Gumboot Dance, surgido na África do Sul em meados do século 19, foi a forma como os mineradores de ouro e diamante de diferentes etnias encontraram para se comunicar, com cantos, gritos e batidas nas botas. Daí, nasceu esse estilo da dança que será apresentado pelo o grupo Gumboot Dance Brasil, no espetáculo Yebo. Sáb. (17), 18h; dom. (18), 17h. Sesc Avenida Paulista. Térreo. Avenida Paulista, 119, Bela Vista. Grátis.