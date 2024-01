Claudia Raia vai fazer nu artístico em musical sobre Tarsila do Amaral: ‘Será um belo momento’

Claudia Raia vai inovar no musical Tarsila, a Brasileira: além de não contar nenhuma piada no papel da protagonista, a pintora Tarsila do Amaral, a atriz e produtora vai aparecer nua no palco do Teatro Santander, onde o musical estreia no dia 25.

“Há um momento em que faço um nu artístico, pois a relação dela com (o escritor) Oswald de Andrade, que foi um de seus maridos, foi muito forte, até sexualmente falando. Será um belo momento do espetáculo”, conta a atriz ao Estadão.

Tarsila é um dos principais nomes do modernismo brasileiro, autora de quadros que definiram esteticamente o movimento, como Abaporu.

Tarsila, a Brasileira nasceu de um pedido de Tarsilinha, sobrinha-neta da pintura. “Fiquei emocionada porque ela disse que eu tenho a força da tia-avó, daí a decisão de me convidar”, conta a atriz

Claudia Raia viverá Tarsila do Amaral em musical. Foto: Paschoal Rodrigues/Divulgação





Serviço - ‘Tarsila, A Brasileira’

Dia: A partir de 25 de janeiro até 26 de maio (conferir no site todas as datas disponíveis)

Horários:

Quintas-feiras, às 20h;

Sextas-feiras, às 20h;

Sábados, às 16h e 20h;

Domingos, às 16h e 20h

Duração: 2h30min

Local: Teatro Santander

Endereço: Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Preços: de R$ 25 (balcão B meia entrada) a R$ 300 (VIP inteira)

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos aqui.