Dança à Deriva chega à nona edição com participantes de oito países latino-americanos

Quase no fechar das cortinas de 2022, o público paulistano pode ainda aproveitar para conferir o evento Dança à Deriva - Encontro Latino-Americano de Dança, Performance e Ativismo, que teve início semana passada e agora chega à última semana com programação até o domingo, 18. Ao todo, 40 convidados de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Venezuela trouxeram seus espetáculos a São Paulo.

Segundo Solange Borelli, coordenadora e idealizadora do projeto, o objetivo do Dança à Deriva é o de “trazer para a cena paulistana o que se pensa e o que se produz enquanto dança e performance dos artistas e coletivos latino-americanos”. Em sua nona edição, o evento mantém a meta de para destacar as apresentações e performances dos convidados, além de proporcionar conversas e laboratórios.

Espetáculo Transbordando nos Quintais





Para participar do projeto, que Solange lembra ser focado em dança, performance e ativismo, os interessados se inscrevem e enviam propostas, que” são analisadas por uma curadoria que escolhe as que trazem em suas obras uma discussão estética, de pesquisa de linguagem, mas também política exacerbando seus contextos e as singularidades culturais do país da qual originam”, explica a curadora.

Nesta última semana, Solange destaca os laboratórios de criação, que têm Félix Oropeza, da Venezuela, e Marco Ignácio Orellna, do Chile, na condução dos trabalhos. Esses trabalhos “vão convergir numa experiência cênica que será apresentada no último dia do encontro”, revela Sandra, que enfatiza a importância dessas conversas e trocas entre os artistas, que propiciam “reflexões e outras indagações estéticas e políticas desse nosso território latino-americano”.













Serviço:

Dança à Deriva - 9º Encontro Latino-Americano de Dança, Performance e Ativismo

Locais:

CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA - Galeria Formosa Baixos do Viaduto do

Chá s/n, Praça Ramos de Azevedo

CENTRO CULTURAL OLIDO - Av. São João, 473

Entrada gratuita, retirar ingressos com uma hora de antecedência. Até 17/12.