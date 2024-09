No último dia 28 de agosto, a ministra do Superior Tribunal Federal Cármen Lúcia, o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto e a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge dividiram o palco do Teatro Unip, em Brasília, com a atriz Débora Falabella e a diretora Yara de Novaes. O motivo do encontro foi um debate depois do monólogo Prima Facie, protagonizado por Débora e dirigido por Yara, orquestrado na Capital Federal por Dodge, que se sentiu impactada depois de assistir a uma sessão no Rio de Janeiro.

Esta é apenas uma das demonstrações de como o texto da dramaturga australiana Suzie Miller é capaz de romper bolhas e ampliar a sua repercussão para muito além da cena. Prima Facie estreou no Rio em abril, foi visto por mais de 16 mil espectadores e chegou a São Paulo no sábado, 21, no Teatro Vivo. Novos debates devem ser programados ao longo da temporada paulistana.

Em performance elogiada, a atriz, de 45 anos, recebeu indicação ao Prêmio Shell, assim como a direção de Yara e a trilha sonora composta por Morris. Mas o que toca tanto as pessoas em Prima Facie? “É uma peça que faz as mulheres se sentirem acolhidas, mas também se estende ao universo masculino”, arrisca a protagonista. “O texto traz os homens para o diálogo e faz eles olharem para o passado e reverem atos praticados que, mesmo em uma relação de afeto, podem ter sido abusivos.”

A atriz Débora Falabella estrela o monólogo 'Prima Facie', em cartaz em São Paulo até 1º de dezembro de 2024. Foto: Annelize Tozetto/Divulgação

PUBLICIDADE Em cena, Débora é uma advogada bem-sucedida que, entre seus clientes, tem homens acusados de violência sexual. De origem humilde, ela batalhou muito para se destacar no complexo e machista mundo da advocacia e sempre defendeu a “verdade” contada pelos contratantes. A sua visão se transforma no momento em que ela sofre um abuso sexual e sente na pele o que as outras mulheres denunciavam. “A peça nos mostra que a figura do estuprador não é estrangeira, amedrontadora, não é a daquele sujeito que te ataca em uma rua escura”, explica Yara de Novaes. “A maioria dos abusadores está dentro de casa e tem proximidade com a vítima.” Débora se diz satisfeita ao perceber que através do teatro pode participar de um movimento político e social graças à repercussão do espetáculo. “O trabalho pode contribuir para a revisão de um sistema judiciário falido em que as leis foram criadas por homens e para beneficiar os homens”, afirma. Para a intérprete, a catarse da dramaturgia de Suzie Miller é que o público passa boa parte da peça vibrando com as vitórias da personagem e, quando o conflito do abuso é detonado, todos caem no abismo junto com ela.

“Como mulheres, nós estamos sempre envolvidas com essas questões, esses medos e, mesmo quem nunca sofreu uma violência como essa, sabe que tudo é possível de acontecer”, diz. “Existe uma evolução nos últimos anos, mas para que a transformação continue precisamos ficar atentas e conversar com nossas crianças dentro de casa, principalmente com os nossos meninos, para que venha uma geração diferente.”

Mesmo sendo filha de artistas – o pai, Rogério Falabella, é ator, e a mãe, Maria Olympia, cantora lírica –, Débora reconhece ter recebido uma educação com traços conservadores. “Cada um reproduziu um pouco de sua formação e vejo isso mudando claramente na minha sobrinha de 19 anos, que tem uma consciência de feminismo muito superior à minha na idade dela”, declara a atriz, que é mãe e procura revisar constantemente seus valores. “É impressionante como as mulheres até hoje são formadas em ambientes masculinos e isso serve de combustível para as minhas personagens.”

A peça 'Prima Facie' , com a atriz Débora Falabella, é dirigida por Yara de Novaes. Foto: Annelize Tozetto/Divulgação

Em quase três décadas de carreira, Débora construiu uma sólida e rara trajetória capaz de equilibrar prestígio e popularidade – desafiando padrões até na Rede Globo, empresa que a manteve contratada entre 1999 e 2023. Ganhou fama através das telenovelas e colecionou trabalhos memoráveis na emissora, como a dependente química Mel de O Clone (2001), a vingativa Nina de Avenida Brasil (2012) e a sofrida Lucinda de Terra e Paixão (2023).

Em paralelo, jamais ficou fora dos palcos e formou, junto de Yara e do produtor Gabriel Fontes Paiva, uma companhia, o Grupo 3 de Teatro, que levou à cena os espetáculos A Serpente, Contrações, Love, Love, Love e Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, entre outros. “O teatro é uma escolha de vida e não tinha como ser diferente, então sempre fiz tudo junto, mesmo que vários momentos tenham sido exaustivos”, assume. “Gravei novela ensaiando peça e estreei sem férias, mas tudo era possível porque não pensávamos em pausar nossos trabalhos.”

O Grupo 3 encerrou as atividades no ano passado, com cada um dos integrantes buscando novos caminhos. Fontes Paiva precisou se dedicar a produções maiores e Yara viu ampliada a oferta como intérprete no audiovisual. “Foram 19 anos maravilhosos e isso é mais duradouro que muito casamento, mas o fim do grupo não significa que deixaremos de firmar parcerias futuras”, diz Débora.

Até porque Yara é a diretora de Prima Facie, e as duas dão sequência a uma troca profissional iniciada em 1996. Naquela época, em Belo Horizonte, Yara e Débora contracenaram no espetáculo infantil A Família Addams, como as personagens Mortícia e Wandinha, respectivamente. Em 2004, Yara a dirigiu pela primeira vez na peça Noites Brancas, versão da obra de Dostoiévski (1821-1881), um ano antes da fundação da companhia. “Hoje é muito visível a formação e a habilitação da Débora para a cena em qualquer papel”, elogia a diretora. “Fico feliz que o seu teatro não seja uma extensão da linguagem desenvolvida na televisão e ela faça do teatro um lugar de imaginação e invenção.”

Débora Falabella vive advogada que sofre abuso sexual no monólogo 'Prima Facie'. Foto: Annelize Tozetto/Divulgação