AFP - Ennosuke Ichikawa, nome artístico de Takahiko Kinoshi, um dos atores mais famosos de ‘kabuki’ do Japão, foi preso nesta terça-feira, 27, suspeito de ajudar no suicídio da mãe, em maio. Ele segue também sendo investigado pela morte do pai.

A polícia de Tóquio disse que Ichikawa “supostamente entregou pílulas e drogas psicoativas para uma mulher de 75 anos antes dela dormir, ajudando assim no seu suicídio”. O pai do ator, Ichikawa Danshiro, 76 anos, também foi encontrado inconsciente e morreu em sequência.

Ennosuke Ichikawa, ator famoso de ‘kabuki’, é preso suspeito de ajudar no suicídio da mãe Foto: STR/AFP

O ator estava ao lado dos pais desmaiado, mas foi socorrido e levado para um hospital. No local, foi encontrado uma carta onde ele explicava os motivos do suicído. Ele foi interrogado e segundo a NHK, ele comentou sobre “morrer e renascer”.

Ennosuke Ichikawa, 47 anos, é um dos nomes destaque do teatro japonês desde a década de 1980 e já se apresentou em Londres, Amsterdã e na Ópera de Paris. O kabuki é uma das quatro formas de teatro japonês e em 2005 foi considerada Patrimônio Intangível da Humanidade pela UNESCO. As outras formas são o noh, o kyogen e o teatro de fantoches bunraku.