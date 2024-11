Notícia

Fernanda Montenegro encontra Zeca Pagodinho e fãs comemoram: ‘Patrimônios do Brasil’; veja fotos ‘Nos estúdios da vida’, escreveu cantor em uma publicação feita no Instagram, sem mais detalhes. Atriz está em cartaz nos cinemas com ‘Ainda Estou Aqui’, filme que vai representar Brasil no Oscar