Festival Satyrianas está de volta com mais de 400 eventos culturais gratuitos

Reunindo mais de mil artistas, a 23.ª edição do Festival Satyrianas - Você Tem Fome de Quê? contará com mais de 400 eventos culturais gratuitos em São Paulo, realizados em diversos espaços, incluindo a Praça Roosevelt, sede da companhia teatral idealizadora do festival. Os eventos serão majoritariamente presenciais, mas também on-line para eventos internacionais, entre os dias 12 e 15 de novembro, durante 78 horas sem interrupção.

Idealizado e produzido pela companhia teatral Os Satyros, fundada em 1989, encabeçado por Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, o Festival Satyrianas reúne artistas e proporciona eventos culturais em São Paulo há mais de 20 anos. O festival acontece desde 2001 (com uma única edição anterior em 1989, chamada Folias Teatrais: Uma Saudação à Primavera), e a ideia já era trazer uma programação com 78 horas sem interrupção.

Festival Satyrianas: Evento terá contação de histórias na Praça Roosevelt Foto: Festival Satyrianas





O projeto nasceu no bairro da Bela Vista e depois se transferiu para a Praça Roosevelt. Em 2009 o festival passou a fazer parte do calendário oficial do Estado de São Paulo. Já em 2013 receberam o Prêmio Shell na categoria Inovação, “pela projeção, permanência e abrangência do evento Satyrianas na condição de fenômeno histórico-artístico e social”.

A 23.ª edição do Festival Satyrianas - Você Tem Fome de Quê? acontece entre os dias 12 e 15 de novembro, com 78 horas de programação, nos espaços: Espaço dos Satyros, Espaço Parlapatões, Cine Satyros Bijou, SP Escola de Teatro, Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo, Candeeiro, Pequeno Ato, Presidenta, Teatro Giostri, Teatro Studio Heleny Guariba, e a própria Praça Roosevelt.

Festival Satyrianas: A dança aérea é uma das atrações do evento paulista Foto: Festival Satyrianas





Mais de mil artistas vindos de diversos lugares, incluindo Bolívia, estarão envolvidos em mais de 400 eventos culturais gratuitos entre teatro, dança, cinema, performance, espetáculos infantis, contação de histórias e leituras dramáticas. Com destaques para Dramamix, que apresenta novos e veteranos nomes da dramaturgia; SatyriBlack, que reúne diversas formas de expressão da cultura negra; e SatyriTrans, que promove a arte feita por corpos trans.

A abertura oficial do evento, acontece nesta sexta-feira, 11, às 20h, no Cine Satyros Bijou, sala Patricia Pillar, e contará com cerimônia de apresentação seguida pela exibição do longa-metragem Satyrianas, 78 Horas em 78 Minutos, de Otávio Pacheco, Daniel Gaggini e Fausto Noro. O longa traz depoimentos de nomes como Aimar Labaki, Zé Celso Martinez Correa, Marici Salomão, Rubens Ewald Filho, entre outros. Além da programação artística, a gastronomia também marcará presença na Praça Roosevelt, o “Festival Sabores do Mundo – Festa das Nações”, irá fazer uma feira gastronômica misturando as culinárias mexicana, oriental, árabe, brasileira e muito mais, com barracas e food trucks.

Festival Satyrianas: Peça 'Os Condenados' é um dos destaques do festival Foto: Andre Stefano

O Festival Satyrianas deste ano elegeu como tema Você Tem Fome de Quê?, inspirado na letra da canção dos Titãs Comida, de 1987. “Se naquela época Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito compuseram a canção em um contexto de luta pela redemocratização do País, Satyrianas de 2022 pretende realizar uma festa pela restauração da saúde de nossa democracia e pela defesa e fortalecimento da arte brasileira”, diz um dos idealizadores do festival, Rodolfo García Vázquez.





Vale lembrar que a entrada é sempre gratuita ou o ingresso é no estilo “pague quanto puder”. Confira a programação completa do festival aqui. Uma dica é chegar com antecedência no evento que deseja ir, porque os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada, o mesmo vale para a abertura. Outros eventos serão transmitidos online por meio do canal no YouTube Os Satyros Cia. de Teatro, e em outros canais de companhias teatrais.

A programação do Festival Satyrianas está no site oficial do evento - www.satyrianas.com.br.

