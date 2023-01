Incêndio atinge teto do Teatro Castro Alves em Salvador

Um incêndio de proporções ainda não definidas atingiu o Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira, 25. De acordo com informações do jornal Correio, as chamas se concentraram no teto do espaço, que é o maior complexo de salas de da Bahia.

Incêndio atingiu teto do Teatro Castro Alves, em Salvador, a maior casa de espetáculos da Bahia. Foto: Joá Souza/Governo da Bahia

Segundo Coronel Aloísio, comandante de operações do Corpo de Bombeiros da capital e Região Metropolitana de Salvador, o incêndio aconteceu no piso superior, na parte mais elevada do teatro, entre a laje e telhas. Ainda de acordo com o oficial, foi feito isolamento na parte inferior do equipamento para controlar o incêndio e abertura nas telhas, a fim de aumentar a circulação e ar e eliminar calor, facilitando a compreensão de onde está o foco. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para conter as chamas.

Segundo informações preliminares, as chamas não chegaram a atingir nenhuma das salas de espetáculo do teatro, que conta com três: Sala Principal, Sala do Coro e a Concha Acústica. Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que aguarda o rescaldo da área atingida pelo fogo no TCA para proceder vistoria detalhada.

Uma nuvem de fumaça podia ser vista no momento do incêndio, que aconteceu no início da tarde desta quarta. Foto: TV Itapoan/Reprodução

“As chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros que, em seguida, iniciou a operação rescaldo. Segundo vistoria preliminar, o fogo começou na cobertura do teatro onde há execução de serviço e presença de material inflamável, a exemplo de fibras e resinas, que entrou em ignição”, diz o comunicado enviado à imprensa. “Os splits funcionaram bem na parte inferior do prédio, resfriando a área, e contento o alastramento do incêndio. Na inspeção preliminar não foi constatado que as estruturas tenham sido afetadas”, complementa a nota.

A equipe que trabalha no equipamento foi evacuada para garantir segurança. Não há informações sobre feridos.

Uma apresentação da cantora Adriana Calcanhotto está marcada para acontecer amanhã na sala principal do teatro. Ainda não há informações se o show, que faz parte da turnê Voz e Violão será adiado ou cancelado.

Viaturas do Corpo de Bombeiros da Bahia tentam controlar incêndio no teto do Teatro Castro Alves. Foto: Joá Souza/Governo da Bahia

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues determinou trabalho conjunto de diferentes órgãos estaduais e garantiu a recuperação do TCA com “máxima brevidade”. “Sigo acompanhando de perto a atuação das forças estaduais, principalmente do Corpo de Bombeiros. O TCA é um patrimônio cultural do nosso estado e determinei que o Corpo de Bombeiros, secretarias de Cultura, Turismo e Casa Civil do Estado, junto com a direção do equipamento, trabalhem de forma conjunta e ágil para avaliar os danos causados pelo incêndio e para recuperar com máxima brevidade as estruturas danificadas. Da forma mais rápida e segura, o teatro será reaberto para seguir fortalecendo a nossa agenda cultural”, afirmou Jerônimo.

Histórico

Esta não é a primeira vez que o Teatro Castro Alves enfrenta um incêndio. Antes mesmo de sua inauguração, que estava prevista para julho de 1958, chamas destruíram o bloco principal do TCA. As causas desse primeiro incêndio, que aconteceu cinco dias antes de sua abertura oficia, deixou os baianos em choque. No entanto, o governador Antonio Balbino prometeu reconstruir o teatro.

Durante o período de reconstrução, a arquiteta Lina Bo Bardi e o diretor Martim Gonçalves se uniram para ocupar as ruínas do teatro, fazendo delas cenário para o espetáculo Ópera dos Três Tostões, assinado por Gonçalves e baseado na obra de Bertold Brecht.

O TCA seria finalmente inaugurado em 1967, com a presença do então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco.