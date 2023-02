Livraria Cultura: peças que estavam em cartaz no Teatro Eva Herz têm ingressos vendidos até março

A decretação da falência da Livraria Cultura, determinada na quinta-feira, 9, pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Justiça de São Paulo, pegou de surpresa os funcionários da unidade do Conjunto Nacional, que ainda não sabem o que medida tomar.

Inaugurado em maio de 2010, o Teatro Eva Herz (homenagem à fundadora da livraria), com capacidade para 166 pessoas, está com ingressos esgotados até o final de março para os espetáculos A Alma Imoral, com Clarice Niskier, monólogo previsto para ficar em cartaz até 2 de abril, e #Parisileiro, stand-up com Paul Cabanes, previsto para até 28 de março.

Escrito por Nilton Bonder e com direção artística de Amir Haddad, o monólogo Alma Imoral chegou ao palco do teatro da livaria em 2008 e, com exceção de alguns momentos que não foi apresentada, sempre esteve em cartaz, transformando-se no seu maior sucesso.

O diretor Amir Haddad, que ajudou Clarice Niskier na direção de A Alma Imoral Foto: Paulo Giandália / Estadão

Além disso, a peça Pagu - Até Onde Chega a Sonda, escrito e com atuação de Martha Nowill, estava prevista para estrear no dia 8 de março, com plano de se manter em cartaz até 27 de abril.

“A decisão interna é para seguirmos firmes, esperando que a livraria reverta a decisão judicial”, disse um funcionário ao Estadão, pedindo anonimato.

Outra questão a ser resolvida é do restaurante A Casa de Antonia, que ocupa onde antes funcionava um café e que foi aberto no final de janeiro.

