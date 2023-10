Lucas Lima ganha Prêmio Bibi Ferreira de Revelação em Musicais; veja lista dos melhores da premiação

Nesta terça-feira, 17, a 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, principal evento que consagra os principais nomes do teatro e dos musicais, reconheceu artistas e produções em uma cerimônia comandada por Miguel Falabella e Karin Hils. O evento ocorreu no Teatro Santander, em São Paulo, e foi transmitido pelo YouTube.

Dentre os nomes premiados, está o músico Lucas Lima, considerado a Revelação em Musicais. O espetáculo que estrelou ao lado de Bruna Guerin, Once, O Musical, também saiu como o grande vencedor na categoria de Melhor Musical. Bruna, inclusive, foi reconhecida como Melhor Atriz em Musicais.

Lucas Lima se emocionou ao vencer a categoria de Revelação em Musicais no Prêmio Bibi Ferreira. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Prêmio Bibi Ferreira

A premiação também reconheceu nomes como Fulvio Stefanini, que venceu como Melhor Ator em Peça de Teatro, Clarisse Abujamra, como Melhor Atriz em Peça de Teatro, e Renan Mattos, que levou o prêmio de Melhor Ator em Musicais. A Herança ganhou como Melhor Peça de Teatro e Marrom, O Musical, como Melhor Musical Brasileiro.

Lucas Lima se emocionou e agradeceu a Sandy

Lucas Lima fez um discurso emocionado ao subir ao palco do Teatro Santander para receber o prêmio. Mais tarde, o músico fez uma postagem no Instagram em que dedicava o prêmio à equipe de Once, O Musical, além do filho e da ex-esposa, Sandy.

“Para minha família Lima que pela primeira vez em 30 anos topou parar nossa banda para dar esses 4 meses de presente para mim”, escreveu em um trecho. “Para minha ex esposa linda que no caso ainda era esposa e que tinha que juntar os cacos quando eu chegava dos ensaios querendo desistir porque eu não ia dar conta. Tu me garantiu que eu daria conta muito antes de parecer que eu ia dar.”

Continua após a publicidade

“Para o meu filho, que ama esse espetáculo mais que qualquer um no planeta, que batia texto comigo e que às vezes eu ainda pego lendo o programa da peça antes de dormir”, completou ele na sequência, que também disse que teve um ano de “altos e baixos” e que demorou 40 anos para descobrir o teatro.

“Eu acho que eu precisava dessa vida inteira para conseguir entender e apreciar de verdade a beleza, a imensidão e o valor do teatro”, escreveu. Leia o texto:

Veja a lista dos vencedores da 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira

Melhor Peça

A Herança – Bruno Fagundes e Zé Henrique de Paula

A Última Sessão de Freud – Diaféria Produções e Itaporã Comunicação

F(r)icções – Seven Produções

Gaslight – Uma Relação Tóxica – BricaBraque Produções e Tozi Produções

Veraneio – Contorno Produções e Pequeno Ato

Melhor Atriz em Peça de Teatro

Continua após a publicidade

Clarisse Abujamra – Veraneio

Eliane Giardini – Intimidade Indecente

Grace Gianoukas – Nasci pra ser Dercy

Léa Garcia (In Memorian) – A Vida Não é Justa

Vera Holtz – F(r)icções

Melhor Ator em Peça de Teatro

Emiliano Queiroz – A Vida Não é Justa

Fulvio Stefanini – O Pai

Giovani Tozi – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Marco Antônio Pâmio – A Herança

Odilon Wagner – A Última Sessão de Freud

Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro

Deborah Evelyn – Três Mulheres Altas

Kéfera Buchmann – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Miriam Mehler – A Herança

Neusa Maria Faro (In Memorian) – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Renata Ricci – Ponto a Ponto

Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro

André Torquato – A Herança

Fernando Pavão – Mary Stuart

Leandro Lima – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Maurício de Barros – Veraneio

Rafael Primot – A Herança

Continua após a publicidade

Melhor Direção em Peça de Teatro

Fernando Philbert – Três Mulheres Altas

Jô Soares (In Memorian) e Mauricio Guilherme – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Nelson Baskerville – Mary Stuart

Rodrigo Portella – F(r)icções

Zé Henrique de Paula – A Herança

Melhor Cenografia em Peça de Teatro

Bia Junqueira – F(r)icções

Marco Lima – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Marisa Bentivegna – Mary Stuart

Melhor Figurino em Peça de Teatro

Karen Brusttolin – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Karen Brusttolin – Dom Quixote

Tiago Ribeiro – Três Mulheres Altas

Melhor Dramaturgia em Peça de Teatro

Continua após a publicidade

Andréa Pachá e Délson Antunes – A Vida Não é Justa

Kiko Rieser – Nasci pra ser Dercy

Leonardo Cortez – Veraneio

Melhor Desenho de Luz em Peça de Teatro

César Pivetti – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Fran Barros e Tulio Pezzoni – A Herança

Paulo César Medeiros – F(r)icções

Melhor Musical

Alguma Coisa Podre – Barho Produções e Touché Entretenimento

Anastasia, O Musical – Cara Di Boi e T4F Entretenimento

Bonnie & Clyde - Del Claro Produções e H Produções Culturais

Jacksons do Pandeiro – Sarau Agência de Cultura

Marrom, O Musical – Fato Produções Artísticas

Once, O Musical – Palco 7 Produções, Rega Início Produções e Solo Entretenimento

West Side Story – Santa Marcelina Cultura

Melhor Musical Brasileiro

Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem – Buenos Dias, MRG e Grupo Prisma

Jacksons do Pandeiro – Sarau Agência de Cultura

Marrom, O Musical – Fato Produções Artísticas

Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical – Paris Cultural

O Bem Amado Musicado – Velloni Produções

Continua após a publicidade

Melhor Musical Off

A Igreja do Diabo, Um Musical Imoral e Hilário – A Casa que Fala

Glam, O Musical – Cerejeiras Produções

Tempo Certo, O Musical – Bravart Entretenimento e Iguaya Produções

Melhor Atriz em Musicais

Bruna Guerin – Once, O Musical

Eline Porto – Bonnie & Clyde

Giovanna Rangel – Anastasia, O Musical

Giulia Nadruz – West Side Story

Luciana Braga – Judy – O arco-íris é aqui

Melhor Ator em Musicais

Beto Sargentelli – Bonnie & Clyde

Beto Sargentelli – West Side Story

Marcos Veras – Alguma Coisa Podre

Renan Mattos – Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Tiago Barbosa – Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem

Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais

Continua após a publicidade

Letícia Soares – Marrom, O Musical

Luciana Ramanzini – O Pequeno Príncipe, O Musical

Carol Costa – Anastasia, O Musical

Liane Maya – Além do Ar – Um Musical Inspirado em Santos Dumont

Bel Lima – Alguma Coisa Podre

Melhor Ator Coadjuvante em Musicais

André Torquato – West Side Story

Claudio Lins – Bonnie & Clyde

George Sauma – Alguma Coisa Podre

Marco França – O Bem Amado Musicado

Tiago Abravanel – Anastasia, O Musical

Revelação em Musicais

Anastácia Lia – Marrom, O Musical

Edyelle Brandão – A Igreja do Diabo – Um Musical Imoral e Hilário

Lucas Lima – Once, O Musical

Luís Vasconcelos – Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino

Mattilla – Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado

Melhor Direção em Musicais

Duda Maia – Jacksons do Pandeiro

Gustavo Barchilon – Alguma Coisa Podre

Miguel Falabella – Marrom, O Musical

Ricardo Grasson – O Bem Amado Musicado

Zé Henrique de Paula – Once, O Musical

Melhor Direção Musical em Musicais

Alfredo Del-Penho e Beto Lemos – Jacksons do Pandeiro

Claudio Cruz – West Side Story

Fernanda Maia – Once, O Musical

Thiago Gimenes – Alguma Coisa Podre

Thiago Rodrigues – Anastasia, O Musical

Melhor Arranjo Original em Musicais

Daniel Rocha – Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Guilherme Terra – Marrom, O Musical

Jules Vandystadt – Elas Brilham – Doc Musical

Melhor Coreografia em Musicais

Alisson Rodrigues – O Bem Amado Musicado

Anderson Bueno – O Pequeno Príncipe, O Musical

Feliciano San Roman – Alguma Coisa Podre

Gabriel Malo – Once, O Musical

Melhor Cenografia em Musicais

Cesar Costa e Zé Henrique de Paula – Once, O Musical

Duda Arruk – Alguma Coisa Podre

Rogério Falcão – O Pequeno Príncipe, O Musical

Melhor Figurino em Musicais

Fábio Namatame – Alguma Coisa Podre

Theodoro Cochrane – Once, O Musical

Theodoro Cochrane – O Pequeno Príncipe, O Musical

Melhor Visagismo em Musicais

Alisson Rodrigues – O Bem Amado Musicado

Anderson Bueno – O Pequeno Príncipe, O Musical

Feliciano San Roman – Alguma Coisa Podre

Melhor Dramaturgia Original em Musicais

Emilio Boechat e Marilia Toledo – Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Fernanda Brandalise – Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem

Flávio Marinho – Judy – O arco-íris é aqui

Guilherme Gila – A Igreja do Diabo – Um Musical Imoral e Hilário

Sheila Dryzun – O Pequeno Príncipe, O Musical

Melhor Letra e Música em Musicais

Danilo Moura e Mau Alves – Glam, O Musical

Marco França, Zeca Baleiro e Newton Moreno – O Bem Amado Musicado

Maria Zélia Marão, Marcus Vinicius Silva, Mariana Elisabetsky, Sheila Dryzun e Thiago Gimenes – O Pequeno Príncipe, O Musical

Melhor Versão em Musicais

Claudio Botelho – Alguma Coisa Podre

Mariana Elisabetsky – Once, O Musical

Rafael Oliveira – Bonnie & Clyde

Melhor Desenho de Luz em Musicais

César Pivetti – O Bem Amado Musicado

Fran Barros e Tulio Pezzoni – Once, O Musical

Wagner Antônio – Museu Nacional

Melhor Desenho de Som em Musicais

Audio S.A – Marrom, O Musical

Gabriel D’Angelo – Jacksons do Pandeiro

João Henrique Baracho – Once, O Musical

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais