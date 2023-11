Marco Nanini cai no palco, é atendido por médicos e volta à cena; sessão deste domingo é cancelada

Marco Nanini sofreu uma queda no palco durante apresentação da peça Traidor, no Sesc Vila Mariana, na noite de sábado, 18. A sessão que ocorreria neste domingo, 19, foi cancelada para que o ator fique em repouso após orientação médica.

Segundo o diretor Gerald Thomas, ele “machucou o nariz profundamente” e foi “atendido por paramédicos por mais de 20 minutos enquanto sangrava”. Mesmo diante do problema de saúde, Nanini ainda permaneceu em cena, e foi bastante aplaudido pelo público.

A sessão de ontem foi a estreia de Traidor, que deve ficar em cartaz até 17 de dezembro, com apresentações às quintas, sextas, sábados e domingos. Inicialmente o lançamento estava previsto para o dia 16, mas foi adiado pela “necessidade de ajustes técnicos”.

Marco Nanini em foto de 14 de novembro de 2023, na semana da estreia de 'Traidor' Foto: Marcelo Chello/Estadão

Em entrevista ao Estadão nesta semana, Marco Nanini e Thomas chegaram a falar sobre a mobilidade do ator em cena. Em Traidor, o protagonista fica num trono - na verdade, trata-se de uma cadeira de rodas que serve de efeito cênico para as movimentações do ator.

Nanini mostrava incômodo com o trono. “Gerald, você precisa marcar o tempo em que fico sentado ou de pé porque senão me levanto, me entusiasmo, falo demais, fico exausto”, reclamava.

Com a intimidade dos bons amigos, Gerald tranquilizava o ator: “Isto não é para virar um problema, Nanini, você fica sentado o tempo que quiser e se levanta quando bem entender, até porque foi você mesmo que me pediu”.

Segundo a organização, quem já tinha ingressos adquiridos para a apresentação de hoje terá o dinheiro devolvido. Compras pelo site ou aplicativo “serão canceladas e estornadas automaticamente”, enquanto as feitas presencialmente serão reembolsadas ao levar o ingresso em uma bilheteria da rede Sesc.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Marco Nanini a respeito do caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.