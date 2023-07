Musical do ‘Bob Esponja’ estreia temporada em SP com músicas de David Bowie e montagem original

Após temporada no Rio de Janeiro, chega a São Paulo Bob Esponja – O Musical. O espetáculo baseado no desenho da TV estreia nesta sexta-feira, 28, no Teatro Sérgio Cardoso. Os ingressos variam de R$ 75 e R$ 280.

O musical, com direção artística de Gustavo Barchilon e direção geral de Renata Borges, apresenta uma montagem original no Brasil, com base na versão da Broadway, de 2017. A equipe teve total liberdade criativa.

Elenco de 'Bob Esponja - O Musical', que estreia temporada em São Paulo Foto: Léo Aversa/Bob Esponja - O Musical

No palco, os habitantes da Fenda do Biquíni têm de se juntar para superar a ameaça de um vulcão. A música será executada ao vivo, com uma orquestra composta por 10 integrantes. E tem diversos gêneros, com composições originais de David Bowie, Cindy Lauper, John Legend, Aerosmith, Panic! At the Disco e outros.

Mateus Ribeiro (Peter Pan, o musical e Chaves, um tributo musical) interpreta Bob Esponja. Fazem parte do elenco também Davi Sá (Patrick Estrela), Analu Pimenta (Sandy) e Ruben Gabira (Lula Molusco), entre outros.

Serviço

Bob Esponja, O Musical

Data: 28 de julho a 17 de setembro

Local: Teatro Sérgio Cardoso

Horários: Quintas-feiras, às 20h30; Sextas-feiras e sábados, às 15h e às 20h30; e Domingos às 16h

Ingressos: De R$ 75 e R$ 280, à venda na bilheteria e no Sympla

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Classificação etária: Livre