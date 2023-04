Musical ‘Mamma Mia!’ aposta na grande força feminina

Quando anunciaram que montariam uma nova versão do musical Mamma Mia!, os diretores e produtores Charles Möeller e Claudio Botelho ouviram o mesmo comentário: “Ah, aquele espetáculo com canções do Abba e texto bobinho”. “É um engano, pois se trata de uma dramaturgia inteligente que aposta na autonomia feminina, tanto pela mãe como pela filha”, comenta Möeller. “E, como a trama acontece durante 48 horas, o humor e o drama estão bem dosados no texto”, completa Botelho. Depois de uma temporada de sucesso no Rio, Mamma Mia! chega à capital paulista para uma curta temporada no Vibra São Paulo, de 21 a 28 de julho.





Maria Clara Gueiros (E), Claudia Netto e Gottsha, no musical Mamma Mia! Foto: Caio Gallucci





De fato, desde a sua estreia, em 1999, em Londres, o musical é um sucesso planetário graças à alegria que transmite ao público, à trilha sonora espetacular (são apresentados clássicos do Abba como Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes it All, Money, Money, Money, entre outros), ao fato de celebrar a segunda chance e por se ambientar numa ilha grega.

Sonho

É justamente nesse ambiente solar que acontece a história de Donna (Claudia Netto), que se refugiou nessa região paradisíaca, onde criou sozinha a filha Sophie (Maria Brasil), fruto de uma paixão fugaz durante a ressaca do sonho hippie de paz e amor. A garota está para se casar com Sly (Diego Montez) e tem um sonho: Sophie cresceu sem a presença do pai e, agora, descobriu em um velho diário da mãe três alternativas possíveis de candidatos, que são Sam Carmichael (Sérgio Menezes), Harry Bright (André Dias) e Bill Austin (Renato Rabelo). Para isso, ela escreve cartas aos três, chamando-os à ilha. Dessa forma, espera identificar o pai tão logo ele surja na sua frente, mas não é isso o que ocorre.

Inicialmente incomodada com a surpreendente situação de ser obrigada a confrontar três momentos do seu passado ao mesmo tempo, Donna busca apoio em duas amigas da juventude, Tanya (Maria Clara Gueiros) e Rose (Gottsha). Como não têm a obrigação de seguir rigidamente o modelo original, Möeller e Botelho puderam aprofundar temas que hoje ganharam mais protagonismo, como empoderamento feminino e liberdade sexual.





Cena do musical Mamma Mia!, de Charles Möeller e Claudio Botelho Foto: Caio Gallucci





“Donna não precisou da presença masculina para criar sua filha”, observa Möeller que, durante a pandemia, voltou a pintar e a desenvolver maquetes e estudos de cenários, mergulhando novamente na direção de arte, função que nunca deixou de desenvolver em todos os seus espetáculos. “Ela é uma mãe muito moderna, pois fala para a filha não se casar e viver a vida, se aventurar.”

Foco

“Com isso, o espetáculo começa com o foco em Donna para, em seguida, olhar para Sophie, duas mulheres que pregam pela liberdade em tempos distintos”, completa Botelho - ele assinou a versão montada em 2010. Como da outra vez, só foram traduzidas as canções que ajudam a narrar a trama. “Busquei aprimorar algumas frases para destacar a poesia do texto.” A liberdade criativa é fruto da desobrigação de seguir rigidamente o original inglês, o que confere um toque especial à produção, que marca o reencontro da dupla com a produtora Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho.

“Outro fator importante é que não interessa a cor da pele, daí a importante presença de um ator negro, como Sérgio”, comenta Claudia. “Quando entro em cena, não me preocupo se sou afrodescendente”, diz ele.

Serviço

Mamma Mia!

Vibra SP. Avenida das Nações Unidas, 17.955. 21/7 e 22/7, 16h e 21h. 23/7, 16h e 20h. 26/7 e 27/7, 21h. 28/7, 20h. A partir de R$ 30













