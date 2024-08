Nathalia Timberg: ‘Minha única preocupação é deixar o cérebro ativo’; atriz estreia peça aos 95 anos

Nesta sexta, dia 16, a intérprete estreia A Mulher da Van, comédia dramática do inglês Alan Bennett dirigida por Ricardo Grasson, que ocupa o Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros. Como em uma grande festa, a estrela está cercada dos atores Caco Ciocler, Cléo De Páris, Duda Mamberti, Eduardo Silva Lilian Blanc, Noemi Marinho e Roberto Arduin para mostrar a história que, no cinema, teve como protagonista a inglesa Maggie Smith em 2015. “Recebi esse texto há quinze anos e achei bom, guardei, não joguei na cesta do lixo”, conta, irônica. “Esperei o momento certo e, com o horror da pandemia, enxerguei a hora de falar das relações humanas e da tolerância com o outro.”

A Mulher da Van é inspirada na história real de uma idosa acumuladora que vive dentro de uma caminhonete e, de tempos em tempos, estaciona o veículo nas ruas de vizinhanças diferentes. Por conta da personalidade forte, ela depara com a hostilidade dos moradores que fazem de tudo para expulsá-la dos arredores. Quando chega ao bairro de Camden Town, em Londres, a senhora conquista a simpatia do escritor Alan Bennet (interpretado por Caco Ciocler e Eduardo Silva, em diferentes situações na peça), que permite que use o seu banheiro e, diante da ameaça de expulsão movida pelos habitantes da rua, deixa que a van fique estacionada em sua garagem.