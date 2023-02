Nova montagem de ‘O Santo Milagroso’ traz de volta a polarização entre religiões para o palco

Em 1963, o dramaturgo Lauro César Muniz, então com 25 anos, estreou no teatro com um tema explosivo. O Santo Milagroso era uma comédia ambientada em um local fictício, onde a população vive dividida entre católicos e protestantes. Assim, padre e pastor - rivais na liderança espiritual da cidade - unem-se para “capitalizar” o suposto milagre de uma estátua inexistente.

“Há polarização e rivalidade entre os lados. Se em O Santo Milagroso são protestantes contra católicos, no Brasil de 2023, é a ‘direita’ contra a ‘esquerda’, fiéis fanáticos contra os poderes. A diferença é que, em 2023, as ações são mais violentas”, observa Tom Rezende, que dirige e assina a adaptação de O Santo Milagroso, em cartaz no Teatro Arthur Azevedo até domingo, 12, com a Cia. Voo de Teatro.

Elenco da peça 'O Santo Milagroso', de Lauro César Muniz, com direção de Tom Rezende. Foto: Carlinha Correa

A história gira em torno da relação do padre José com o pastor Camilo - que, com uma relação amigável, respeitosa e muito competitiva, disputam a liderança religiosa/espiritual de uma cidade do interior, muito apegada às tradições. Mas a amizade começa a mudar quando Terezinha, a irmã do pastor, desperta a paixão do sacristão e assume estar namorando escondido, sem saber que o pastor - seu irmão - presencia a confissão.

“O Santo Milagroso fala exatamente sobre o Brasil atual”, comenta Rezende. “Lauro César Muniz tem o poder de falar de uma brasilidade que é muito próxima da gente, com uma camada poética que se manifesta por meio do riso, mas com uma profundidade tão grande sobre um sistema, uma política que nos rege diariamente e em todas as relações, sejam elas públicas ou privadas.”

Cinema

A montagem inicial de 1963, sob a direção de Walmor Chagas, tinha Cacilda Becker no elenco. Provocou reações contrárias da Igreja, foi remontada inúmeras vezes e chegou ao cinema sob a direção de Carlos Coimbra.

Cena do filme 'O Santo Milagroso', adaptação do texto de Lauro César Muniz, com direção de Carlos Coimbra.

Em sua adaptação, Rezende decidiu reduzir o tempo original do espetáculo. “Até conversei com o Lauro César sobre isso”, conta ele. “Em 1963, as pessoas iam ao teatro e assistiam com facilidade a uma peça de três horas de duração. Esse é um texto grande e facilmente atingiria essa duração se fosse montado na íntegra. Hoje, os espetáculos duram, em média, menos de duas horas, o que exige uma dinâmica necessária para manter a atenção de um público muitas vezes disperso por detalhes, como o celular.”

E a relação com pássaros não se limita ao nome da companhia: “Aqui, esse lugar de pouso e ninho está ressignificado por meio de elementos cenográficos e também aparecem no figurino, retratando a relação dos enamorados Terezinha e o sacristão católico”.