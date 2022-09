‘O Fantasma da Ópera’, o musical há mais tempo em cartaz na Broadway, se despede em fevereiro

O Fantasma da Ópera, o musical que há mais tempo está em cartaz da Broadway (quase 35 anos) e, para muitos, um símbolo do teatro musical, deixará cair seu famoso lustre pela última vez em fevereiro de 2023, tornando-se o mais ilustre espetáculo a ser vítima da queda de audiência desde a chegada da pandemia.

O encerramento é ao mesmo tempo esperado - nenhum show é executado para sempre, e as receitas aqui estão diminuindo -, mas também surpreendente, porque Phantom tornou-se uma parte permanente da paisagem da Broadway, e um ímã turístico, que se destacou entre as vicissitudes do mercado de teatro comercial.

Mas, desde que a Broadway voltou de seu bloqueio pandêmico, a bilheteria do teatro não se recuperou totalmente e Phantom, que voltou com força no ano passado , não está arrecadando bem o suficiente para cobrir seus altos custos semanais de funcionamento.

Hugh Panaro e Trista Moldovan em cena no musical O Fantasma da Ópera, em 2012. Foto Sara Krulwich / The New York Times Foto: Sara Krulwich / The New York Times

O show comemorará seu 35º aniversário em janeiro e, em seguida, fará sua última apresentação na Broadway em 18 de fevereiro, de acordo com um porta-voz. O elenco, a equipe e a orquestra foram informados da decisão na sexta-feira, 16,

O espetáculo continuará em cartaz em outros lugares: a produção londrina, ainda mais antiga que a de Nova York, encerrou em 2020, no auge da pandemia, mas voltou um ano depois, com uma orquestra menor e outras reconfigurações de baixo custo. Uma nova produção estreou no mês passado na Austrália , e a primeira produção em mandarim está programada para estrear na China no próximo ano. Além disso, Antonio Banderas está trabalhando em uma nova produção em espanhol.

O Fantasma da Ópera é um ícone da Broadway dos anos 1980, criado por três das figuras mais lendárias da história do teatro musical: o compositor Andrew Lloyd Webber, o diretor Hal Prince e o produtor Cameron Mackintosh. Todos sempre foram muito ligados ao espetáculo - em 2018, quando o Fantasma completou 30 anos em cartaz, eles comemoraram com um show de luzes projetado no Empire State Building em sincronia com partes da partitura; no ano passado, quando o show retomou as apresentações após o lock down, Webber atuou como DJ’ em uma festa realizada no quarteirão do teatro. Sim, houve um remix do tema Phantom.

A famosa cena do lustre que sobrevoa a plateia até cair no palco, em montagem de 2012. Foto Sara Krulwich / The New York Times Foto: A famosa cena do lustre que sobrevoa a plateia até cair no palco, em montagem de 2012. Foto Sara Krulwich / The New York Times

A trama, sobre um homem que usa máscara assombra a Ópera de Paris e se apaixona por uma jovem soprano, é famosa pela icônica cena do candelabro, que cai no palco todas as noites, tornando-se uma marca de espetáculos e melodramas exagerados. .

No Brasil, houve duas montagens oficiais, seguindo exatamente os preceitos do original. Na primeira temporada, ficou em cartaz entre abril de 2005 e abril de 2007, somando 677 apresentações e sendo visto por 880 mil espectadores. Voltou com novo elenco em 2018, ficando um ano e quatro meses em cartaz, contabilizando mais de 750 mil espectadores em quase 500 apresentações.