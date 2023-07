Para revisitar uma agressão sexual, ela se droga no palco: artista brasileira causa furor na França

Uma década atrás, a performer e diretora brasileira Carolina Bianchi foi drogada e estuprada. Em A Noiva e o Boa Noite Cinderela, sua nova encenação no Festival de Avignon, na França, ela não se limita a falar dessa experiência. Ela revive parte do acontecimento, noite após noite.

Bianchi põe uma droga semelhante em um coquetel colorido e bebe, com um sinistro “Saúde!”. Então, fala com o público sobre arte e trauma, esperando os efeitos entrarem em ação. Depois passa o resto da peça inconsciente.

Carolina Bianchi faz sucesso na França com espetáculo 'A Noiva e o Boa Noite Cinderela'. Foto: Clement Mahoudeau/AFP

Essa performance real demais sacudiu Avignon na primeira semana do festival, transformando Bianchi - artista até então desconhecida que vive em Amsterdã - na sensação do evento. Na noite em que estive na plateia, uma mulher começou a chorar e foi embora. Senti náuseas em vários momentos, como se A Noiva e o Boa Noite Cinderela tivesse ativado meu instinto de lutar ou fugir.

O começo da peça é inócuo. Bianchi entra com um elegante conjunto branco e começa a fazer uma palestra com uma pesada pilha de anotações. De uma mesa, ela examina a violência sexual contra as mulheres através das lentes da história da arte e de casos contemporâneos - o principal deles é o estupro e assassinato da artista performática Pippa Bacca, em 2008, enquanto ela viajava de carona pela Turquia vestida de noiva como parte de um projeto artístico.

A Noiva e o Boa Noite Cinderela talvez seja uma forma muito mais segura de arte performática, mas não parece. Vinte minutos depois, Bianchi começa a beber seu coquetel. Em pouco tempo, começa a tropeçar nas palavras, se curva, deita na mesa e perde a consciência.

Vulnerabilidade palpável

Por alguns minutos, o tempo para. Sabemos que não vai acontecer nada que não tenha sido planejado: de acordo com a agência de notícias francesa Agence France-Presse, Bianchi toma uma mistura de tranquilizantes, em vez da verdadeira droga de estupro (conhecida em português como “Boa noite Cinderela”), e há médicos de plantão. No entanto, sua vulnerabilidade é assustadoramente palpável.

Então, pelos noventa minutos seguintes, assumem a cena oito jovens integrantes do coletivo de Bianchi, o Cara de Cavalo. O pano de fundo sobe para revelar outro cenário, pontilhado com o que parecem ser corpos em vários estados de decomposição. Os artistas deitam Bianchi em um colchão ao lado deles, e a atmosfera fica alucinante, com música de balada alta e distorcida. A coreografia furtiva gera encontros sexuais que nunca parecem totalmente consensuais.

Por toda parte, nas telas acima dos atores e atrizes, as palavras de Bianchi continuam rolando. Sua narrativa não é de cura: ela compara repetidas vezes sua necessidade de revisitar o ataque à jornada de Dante ao inferno. “Como ousam dizer que sobreviver é vingança?”, o texto diz em certo momento. “Nenhum ato de catarse supera o estrago”.

O elenco tem muito cuidado com o corpo inconsciente de Bianchi. As mulheres do grupo são encarregadas da maior parte da manipulação física, e seus gestos nunca lembram um ataque. No entanto, uma cena perto do fim provavelmente seria demais para ser apresentada em muitos países.

(Em Avignon, espectadores menores de 18 anos foram “fortemente desencorajados” a assistir à peça).

O elenco abre as pernas de Bianchi e insere um espéculo e uma pequena câmera em sua vagina, com uma transmissão de vídeo ao vivo e à vista do público, como se para simular um exame forense pós-estupro.

É ético? A resposta pode variar: como diretora, Bianchi está no comando, mesmo quando abre mão do controle físico. Ainda assim, é profundamente enervante vivenciar essa cena, sabendo que a protagonista terá pouca ou nenhuma lembrança dela, ao passo que os espectadores jamais esquecerão. Sua incapacidade de se lembrar de seu próprio estupro, Bianchi explica no começo da peça, a assombra até hoje.

Hesito em dizer que A Noiva e o Boa Noite Cinderela deveria fazer uma grande turnê, porque isso significaria que Bianchi, que acorda parecendo atordoada nos minutos finais, continuaria se submetendo a essa provação. Mas a produção, anunciada como o primeiro capítulo de uma trilogia, já tem passagens marcadas por Bélgica, Alemanha, Espanha e Suíça. Amada ou odiada, a peça não se esquiva de uma verdade incômoda: às vezes não existe espaço seguro para o trauma. /TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU